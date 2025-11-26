VIDEO | Señora despierta en el ataúd justo antes de ser incinerada; los hechos, en Tailandia

Un caso por demás extraordinario se registró en Tailandia, donde monjes y familiares quedaron sorprendidos de que una mujer de 65 años que fue declarada muerta, despertara justo antes de que la metieran al crematorio.

De acuerdo con la información, la señora fue declarada muerta luego de que sufriera un coma hipoglucémico, por lo que sus seres queridos empezaron a disponer de los preparativos del funeral.

Sin embargo, cuando estaban a punto de meter el ataúd con el cadáver al crematorio, un monje que oficiaría la ceremonia empezó a notar que la señora movía las manos, por lo que ordenó de inmediato que el ritual fuera detenido.

Luego de ello, la mujer fue llevada de emergencia a un hospital, donde está siendo vigilada por los médicos; ahora tocará a las autoridades investigar el motivo de que fuera declarada muerta, aun presentando signos vitales.

¿QUÉ ES UN CHOQUE HIPOGLUCÉMICO?

De acuerdo con la ciencia médica, un choque hipoglucémico es una situación grave en la que el nivel de azúcar en la sangre cae peligrosamente, lo que puede causar confusión, pérdida de conciencia, convulsiones e incluso, si no se trata rápidamente, puede provocar la muerte.

En otras palabras, el cuerpo no tiene suficiente glucosa para funcionar, especialmente el cerebro, que depende de ella como energía.