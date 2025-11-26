Incendio en Hong Kong: La tragedia en Tai Po deja 36 muertos y casi 300 desaparecidos

El catastrófico incendio que afectó al complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, continúa dejando un panorama sombrío en Hong Kong y que ha impactado a nivel global por su magnitud.

VÍCTIMAS Y DESAPARECIDOS

El jefe del Ejecutivo, John Lee, confirmó este miércoles 26 de noviembre que la cifra de fallecidos aumentó a 36, mientras que 279 personas permanecen desaparecidas. Además, 29 heridos están hospitalizados, siete de ellos en condición crítica.

El impacto del desastre no solo afecta a las personas. Una organización de rescate animal estima que más de cien mascotas permanecen atrapadas en los bloques en llamas.

¿QUÉ PROVOCÓ EL INCENDIO DE HONG KONG?

13 KILLED IN HONG KONG FIRE

Massive high-rises in Hong Kong are engulfed in flames -multiple blocks burning, residents trapped, evacuations underway, and tragic loss of lives including a firefighter.#HongKong pic.twitter.com/Sv5hXIlywu — Sarcasm (@sarcastic_us) November 26, 2025

El incendio inició en el andamiaje exterior de varios pisos mientras el complejo, con 1,984 viviendas y alrededor de cuatro mil residentes, se encontraba en plena renovación valorada en 330 millones de dólares hongkoneses.

La caída constante de escombros, las altas temperaturas y la estructura inestable han complicado el acceso de los equipos, impidiendo revisiones piso por piso. Las autoridades reconocen que aún es imposible confirmar cuántos vecinos podrían seguir atrapados.

Los residentes han expresado su desesperación y enojo ante la aparente lentitud de la respuesta. Una vecina, de apellido Cheung, denunció que “los edificios arden en cadena y nadie parece apagarlos”, recordando que previamente se habían reportado obreros fumando en la zona de obras, lo que generó multas.

CUERPOS DE RESCATE SIGUEN EN EL LUGAR Y BOMBEROS TRATAN DE CONTROLAR EL INCENDIO

Devastadoras las imágenes del enorme incendio en Hong Kong donde se incendiaron 3 torres de edificios ! pic.twitter.com/t7BXPF0LA3 — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) November 26, 2025

El fuego, que se ha extendido durante más de ocho horas y sigue sin ser totalmente controlado, ha movilizado un enorme despliegue de emergencia: más de 140 camiones de bomberos y más de 800 bomberos y paramédicos trabajan contra reloj para intentar sofocar las llamas.

También se han incorporado drones para apoyar las labores de búsqueda y evaluación, debido a las peligrosas condiciones dentro de los edificios.

Ante la magnitud de la emergencia, más de 700 habitantes han sido trasladados a centros comunitarios habilitados como refugios temporales.

Las autoridades siguen trabajando para controlar el incendio y localizar a los desaparecidos, mientras la ciudad intenta asimilar una de las tragedias más graves de los últimos años.