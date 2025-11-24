VIDEO | Niña muere de un paro cardiaco porque su maestra le obligó a hacer 100 sentadillas

Un video se ha vuelto viral en Internet, ya que consigna el desvanecimiento que llevó a una niña de 8 años de edad a perder la vida; el motivo fue que su maestra la obligó a hacer numerosa cantidad sentadillas.

De acuerdo con diversas publicaciones, debido a que la menor llegó tarde a la escuela en la ciudad de Ahmedabad, India, la maestra le obligó a la pequeña a realizar una cantidad exagerada de sentadillas con la mochila a la espalda, informaron familiares.

Fue tan extremo el ejercicio, que al poco de haber terminado la actividad física, la nena empezó a sentirse mal, hasta sentir un malestar generalizado, señalaron.

La menor fue llevada a un hospital, donde su estado de salud se complicó, hasta que dejó de existir.

La chiquilla, de quien no se dio a conocer identidad, falleció al poco de llegar al hospital.

Finalmente, a la nena se le practicó una autopsia preliminar, y se descubrió que la menor sufría de anemia, lo que pudo haber generado el estado de malestar generalizado y provocado la muerte.