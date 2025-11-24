  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 24 De Noviembre Del 2025
Internacional / Mundo

VIDEO | Niña muere de un paro cardiaco porque su maestra le obligó a hacer 100 sentadillas

El clip se ha viralizado en redes sociales, provocando una ola de comentarios en las que cuentan historias similares, pero sin fatalidades

Nov. 24, 2025


Un video se ha vuelto viral en Internet, ya que consigna el desvanecimiento que llevó a una niña de 8 años de edad a perder la vida; el motivo fue que su maestra la obligó a hacer numerosa cantidad sentadillas.

De acuerdo con diversas publicaciones, debido a que la menor llegó tarde a la escuela en la ciudad de Ahmedabad, India, la maestra le obligó a la pequeña a realizar una cantidad exagerada de sentadillas con la mochila a la espalda, informaron familiares.

Fue tan extremo el ejercicio, que al poco de haber terminado la actividad física, la nena empezó a sentirse mal, hasta sentir un malestar generalizado, señalaron.

La menor fue llevada a un hospital, donde su estado de salud se complicó, hasta que dejó de existir.

La chiquilla, de quien no se dio a conocer identidad, falleció al poco de llegar al hospital.

Finalmente, a la nena se le practicó una autopsia preliminar, y se descubrió que la menor sufría de anemia, lo que pudo haber generado el estado de malestar generalizado y provocado la muerte.

Edel Osuna

