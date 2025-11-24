  • 24° C
Internacional / Mundo

VIDEO | Hombre muere aplastado por enorme árbol de Navidad en Brasil; hay un herido

El peso de la enorme estructura festiva hizo provocó la desgracia; las fiestas decembrinas se opacaron. Todo ocurrió en un pueblo cerca de Manaos

Nov. 24, 2025
Los preparativos para la instalación de un enorme árbol de Navidad, en una comunidad de Manaos, Brasil, se tornaron de luto, ya que un trabajador que laboraba en la colocación de la estructura festiva falleció aplastado, mientras que otro resultó herido.

De acuerdo con información, los hechos ocurrieron el domingo 23 de noviembre, cuando una gran pieza del árbol era elevada por los aires con una grúa. En un instante, todo cambió, pues el peso de la estructura fue tanto, que venció y la parte del árbol se desplomó encima de dos trabajadores, matando a uno.

En las imágenes, que se viralizaron el fin de semana, se aprecia cómo el operador de la grúa logra saltar de la unidad, antes de que colapse totalmente, y se puso a salvo.

El hecho conmocionó a la ciudadanía, ya que pusieron en tela de juicio las condiciones de seguridad del operativo de instalación de adornos navideños.

En cuanto al accidente, este fue calificado como "falla operacional" por la Secretaría de Cultura y Economía Creativa del Amazonas; además, aseguró que la empresa responsable contaba con la documentación exigida para el trabajo.

No obstante, especialistas en seguridad consideran que esto habría sido insuficiente para garantizar la integridad del proyecto; en tanto, un ingeniero mecánico refirió que este tipo de operaciones necesitan un plan técnico detallado, que considere la capacidad del equipo, el peso de la carga, la resistencia del suelo y un análisis de riesgos.

A fin de determinar las causas que provocaron la muerte de un trabajador y de las lesiones de otro, autoridades investigan para el deslinde de responsabilidades.

Edel Osuna
Edel Osuna
