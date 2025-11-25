VIDEO | Pleito en carretera termina con un niño muerto de un balazo; el responsable fue detenido

Una discusión en carretera, protagonizada por tres automovilistas, dejó como saldo un niño de 11 años sin vida, y al responsable de la agresión entregándose a la Policía, en Estados Unidos.

De acuerdo con la información, quien accionó el arma es un joven identificado como Tyler Matthew Johns, de 22 años de edad.

El trágico hecho ocurrió en la autopista Interestatal 215, de Nevada, en la zona de Henderson, un poblado cercano a Las Vegas. Ahí se desató una discusión entre Tyler y otro automovilista, quien llevaba a su hijo a la escuela.

Se indicó que todo inició durante una discusión de carro a carro que terminó en colisión; sin embargo, la cosa pasó a mayores cuando el joven de 22 años sacó un arma de fuego y al accionó contra el otro conductor.

Un oficial de la Policía Metropolitana de Las Vegas que pasaba por la zona observó el incidente y vio al padre del niño conmocionado, ya que el menor recibió el impacto de bala.

Por su parte, Tyler se quitó una sudadera y se entregó, hechos que fueron captados con la cámara corporal del oficial Reggie Rader, quien al entender lo que pasaba arrestó al muchacho, en tanto que solicitó ayuda para el menor.

Sin embargo, nada se pudo hacer, ya que el pequeño había recibido el balazo de lleno y quedó sin vida dentro del auto en el que viajaba.

En su defensa, el joven dijo que no sabía que el menor iba en el auto de su contrario, y que no tuvo intención de lastimarlo.

Ahora, Tyler Matthew Johns enfrenta cargos por homicidio doloso y por disparar a un vehículo en movimiento, por lo que no obtuvo libertad bajo fianza.

Por su parte, el agente Rader lamentó el hecho, pues "un niño simplemente iba a clases y un acto totalmente irracional le arrebató la vida".