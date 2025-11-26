Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos agentes de la Guardia Nacional heridos

Un tiroteo ocurrido la tarde de este miércoles 26 de noviembre de 2025 muy cerca de la Casa Blanca dejó al menos dos agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos heridos, según confirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington D.C.", escribió Noem en un mensaje publicado en la red social X.

La Policía Metropolitana informó que un sospechoso fue detenido y que la zona permanece acordonada como parte de las investigaciones. El ataque ocurrió en la intersección de la calle 17 y la calle I, a pocos pasos de la Casa Blanca.

Difunden video de captura de presunto tirador, cerca de #CasaBlanca, que dejó 2 guardias nacionales de #EU heridos https://t.co/y2PSb2W4OI pic.twitter.com/JdGeV5ifXz — Quadratín México (@QuadratinMexico) November 26, 2025

EL PRESIDENTE TRUMP YA FUE INFORMADO

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, señaló en un comunicado que la administración está "al tanto y monitorea activamente esta trágica situación". Añadió que el presidente ya fue informado, aunque ella se encuentra actualmente en Florida.

Dos fuentes consultadas por Fox News confirmaron que los dos agentes heridos pertenecen a la Guardia Nacional, aunque no se ha revelado su estado de salud.

La Guardia Nacional fue desplegada en Washington en agosto pasado por orden del expresidente Donald Trump, bajo el argumento de reforzar la seguridad en una de las ciudades con mayores índices de criminalidad en el país.

La alcaldesa Muriel Bowser inicialmente se opuso al despliegue, pero posteriormente el gobierno local cooperó con las fuerzas federales.