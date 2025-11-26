  • 24° C
Internacional / Mundo

Jovencita mata a su mamá porque le cambió la contraseña del WiFi; está prófuga

La mujer estaba “hasta el copete” de que la muchacha estuviese “pegada” al celular, por lo que decidió actuar; desgraciadamente le costó la vida

Nov. 26, 2025
Cansada de ver a su hija “metida” en el celular, una mujer de Colombia decidió “tomar cartas en el asunto” y optó por cambiar la contraseña del WiFi; lo que pasó después fue brutal: la joven la asesinó. El único testigo, su hermanito.

De acuerdo con la información, los hechos ocurrieron el lunes 24 de noviembre en el municipio de Dosquebradas, en el estado de Risaralda; la víctima mortal fue identificada como Maryuri Gaspar, de 34 años de edad, mientras que su asesina es una muchacha de 18 años.

Se indicó que como la joven nada más se la vivía en el teléfono, por lo que Maryuri decidió desconectar la señal y cambiar la contraseña del WiFi, a fin de restringir el acceso de la joven.

Sin embargo, no midió lo que vendría: la chica, furiosa por el correctivo de su madre, tomó un arma punzocortante y se le fue encima a su progenitora, asestándole cuatro certeras puñaladas, todas en puntos vulnerables. Finalizado el ataque, la joven escapó y no ha sido localizada.

Quien presenció el incidente fue uno de los hijos de Maryuri, un menor de edad quien de inmediato llamó a emergencias, por lo que paramédicos la llevaron al hospital; debido a la gravedad de las heridas falleció antes de llegar.

La Policía de Pereira se presentó en el domicilio donde ocurrieron los hechos, e informaron Maryuri ingresó a las 00:54 horas en estado crítico; en cuanto a lo que pasó, el hijo de la víctima y único testigo de la escena fue entrevistado y narró que su madre se autolesionó luego de una discusión con su hija, lo que es investigado, ya que se contraponte con la agresión de la hija de 18 años.

Sin embargo, en medios colombianos circuló que entre madre e hija había violencia que no fue denunciada; además, la joven tenía contacto con personas que influían en su comportamiento.

Finalmente, un familiar de la víctima informó que el día del ataque, Maryuri había sacado los adornos navideños para la temporada.

Edel Osuna
