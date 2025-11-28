Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo", se declarará culpable de narcotráfico en una corte federal de Chicago

Joaquín Guzmán López, conocido como "El Güero" e hijo del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, aceptará declararse culpable de un cargo de narcotráfico el próximo lunes ante la Corte de Distrito del Norte de Illinois, en Chicago, según informaron medios mexicanos.

La audiencia está programada para el 1 de diciembre a las 13:30 horas, donde Guzmán López cambiará su previa declaración de no culpabilidad. Este proceso se notificó durante el fin de semana largo por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, periodo en el que casi no hay actividad oficial.

El caso ha sufrido múltiples retrasos. La audiencia, inicialmente prevista para el 13 de noviembre, ya había sido pospuesta desde el 15 de julio y luego del 15 de septiembre.

La jueza Sharon Johnson Coleman, quien supervisa el expediente, volvió a aplazar la comparecencia a petición de la defensa y la fiscalía.

¿QUIÉN ES JOAQUÍN GUZMÁN LÓPEZ?

Guzmán López, considerado uno de los líderes de Los Chapitos, enfrenta cargos por narcotráfico, crimen organizado y posesión de armas de fuego.

Su situación legal avanza en paralelo a la de su hermano Ovidio Guzmán López, quien en julio pasado también se declaró culpable de cuatro cargos de tráfico de drogas ante un tribunal de Chicago como parte de un acuerdo confidencial con las autoridades estadounidenses.

En un caso relacionado, en agosto el histórico líder del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, se declaró culpable en un tribunal federal de Nueva York por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas.