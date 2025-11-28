  • 24° C
Internacional / Mundo

Trump promete "pausar permanentemente" la migración desde países del Tercer Mundo

Sus declaraciones se producen luego de que un ciudadano afgano fuera identificado como sospechoso del tiroteo a dos miembros de la Guardia Nacional

Nov. 28, 2025
Con esta medida el gobierno estadounidense busca disminuir las poblaciones ilegales.

El presidente Donald Trump afirmó este jueves que su administración trabajará para "pausar permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo".

No especificó a qué naciones se refería con ese término, que suele usarse para describir países en desarrollo y que Trump ha empleado con frecuencia en su retórica antimigratoria.

"Pausaré permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo... terminaré con los millones de admisiones ilegales de Biden, incluidas las firmadas por Sleepy Joe Biden´s Autopen, y expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos o que sea incapaz de amar a nuestro país", aseguró Trump.

imagen-cuerpo

DECLARACIONES TRAS ATAQUES A LA GUARDIA NACIONAL

Sus declaraciones se producen luego de que un ciudadano afgano fuera identificado como sospechoso del tiroteo a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, un hecho que ha intensificado el discurso migratorio del presidente.

Trump también señaló que el progreso tecnológico del país se ha visto afectado por la política migratoria, y en varias publicaciones criticó tanto las medidas actuales como a quienes apoyan a los refugiados residentes en EE.UU.

Además, prometió eliminar beneficios y subsidios federales para "no ciudadanos", desnaturalizar a inmigrantes que, según él, afecten la estabilidad interna y deportar a quienes considere una carga pública, un riesgo para la seguridad o incompatibles con la "civilización occidental".

"El objetivo es lograr una reducción significativa de las poblaciones ilegales y disruptivas", afirmó.

César Leyva
