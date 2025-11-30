Donald Trump crea su propio "quién es quién" para exhibir a medios "engañosos"

La Casa Blanca lanzó una sección web llamada "Medio infractor de la semana", donde señala a periodistas y medios que, según el gobierno de Donald Trump, difunden información sesgada o falsa. El registro incluye una lista semanal y un "Salón de la Vergüenza" con medios señalados de forma recurrente.

UN NUEVO FORMATO DE PRESIÓN MEDIÁTICA

La administración del presidente Donald Trump inauguró en su sitio oficial una sección titulada "Medio infractor de la semana". Allí aparecen nombres de periodistas y medios de comunicación que, según el gobierno, publican contenidos considerados "engañosos" o "parciales". El formato recuerda al registro semanal que utiliza el gobierno mexicano, conocido como "Quién es quién en las mentiras", con el objetivo de exhibir críticas periodísticas.

Según el comunicado oficial, la herramienta busca "catalogar las historias falsas o engañosas de los medios de comunicación" señaladas por la Casa Blanca. En la página principal se puede leer un encabezado que advierte: "Engañoso. Sesgado. Expuesto". A continuación, se despliega una lista de medios junto con enlaces a los reportajes considerados ofensivos para la narrativa oficial apuntando a omisiones de contexto, afirmaciones falsas, errores en la caracterización, sesgos explícitos o mala praxis periodística.

LOS PRIMEROS SEÑALADOS

En su primera edición, Trump o más bien su administración identificó como "medios infractores de la semana" a tres organizaciones: The Boston Globe, CBS News y The Independent.

El gobierno les reprocha una cobertura errónea sobre una polémica reciente: la difusión de un video donde seis legisladores demócratas, en plena sesión, instaban a los militares a rechazar órdenes ilegales. Según Trump, esos congresistas incurrieron en un acto de sedición, calificando sus declaraciones con expresiones fuertes como "que los cuelguen". Los medios, sostiene la Casa Blanca, tergiversaron sus palabras y sugirieron que el presidente había convocado a la insubordinación.

Según la administración, "todas las órdenes emitidas por el presidente han sido legales" y lo que preocupa es "la incitación a la insubordinación en las Fuerzas Armadas por parte de algunos congresistas".

EL "SALÓN DE LA VERGÜENZA"

Pero no solo se limita al señalamiento semanal. La sección incluye un apartado permanente llamado "Salón de la Vergüenza de los infractores", donde figuran medios que han sido denunciados en múltiples ocasiones por la Casa Blanca. Entre ellos destacan The Washington Post, MSNBC, CBS News, CNN, The New York Times, Politico y The Wall Street Journal.

Varias de estas organizaciones renunciaron recientemente a sus credenciales del Pentágono, después de que el Departamento de Defensa implementara nuevas reglas que exigen autorización previa para publicar información militar.

Como ejemplo, la administración estadounidense criticó reportajes del Washington Post, entre ellos uno que afirmaba que la Guardia Costera dejaría de catalogar esvásticas y sogas como símbolos de odio una afirmación que la institución terminó retractando tras el revuelo.

REACCIONES Y PREOCUPACIONES POR LA LIBERTAD DE PRENSA

Los medios aludidos han interpretado esta estrategia como parte de una ofensiva más amplia contra la prensa tradicional. A esto se suman demandas legales, presiones en conferencias y ataques directos a periodistas. En las últimas semanas, Trump respondió con insultos personales a reporteras de Bloomberg, The New York Times y CBS News, incluso a través de su plataforma en redes sociales.

Desde organizaciones defensoras de la prensa, como la Fundación para la Libertad de Prensa, se critica que el problema no sea la supuesta parcialidad, sino que el gobierno se proclame juez único sobre lo que es verdad o no. Según su director de defensa, "la gente comprende el conflicto inherente cuando una administración decide quién informa correctamente y quién no"; advierte además que, después del impacto inicial, "este truco está perdiendo fuerza".

¿QUÉ SIGNIFICA PARA EL PERIODISMO EN ESTADOS UNIDOS?

Este registro oficial de "medios infractores" plantea serias dudas sobre el respeto a la libertad de prensa y al pluralismo informativo. Al colocar al gobierno como árbitro absoluto de la veracidad, se corre el riesgo de estigmatizar la crítica y silenciar voces incómodas.

Aunque la sección diga estar basada en "mentiras" y "noticias engañosas", el uso de un mecanismo de denuncia institucional en lugar de recurrir al debate público o al contraste de fuentes transforma la confrontación en una herramienta de poder político.

Para muchos analistas, esta estrategia refleja un intento de consolidar un discurso mediático afín al gobierno, y representa un precedente preocupante para periodistas, medios independientes y la democracia informativa.