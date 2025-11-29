Trump advierte cierre total del espacio aéreo de Venezuela en medio de creciente tensión bilateral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado una nueva advertencia que eleva la tensión con Venezuela al asegurar que el espacio aéreo del país "permanecerá cerrado en su totalidad", según publicó en un mensaje difundido a través de su red social Truth.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", señala el texto, que no especifica razones ni detalla cuándo inició o iniciará la medida.

TRUMP ADVIERTE CIERRE TOTAL DEL ESPACIO AÉREO DE VENEZUELA

La declaración ocurre en un contexto delicado, ya que horas antes, The New York Times reveló que Trump sostuvo una llamada telefónica con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, versión que ninguna de las partes confirmó oficialmente.

De acuerdo con el diario, en la conversación también participó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, crítico constante del gobierno venezolano. La comunicación no derivó en acuerdos concretos.

La noticia surgió después de que Trump advirtiera que sus Fuerzas Armadas actuarán "muy pronto" en tierra contra supuestos "narcotraficantes de Venezuela", mientras mantiene un despliegue naval en el Caribe.

FAA PIDE "EXTREMAR PRECAUCIONES"

La Administración Federal de Aviación (FAA) ya había emitido el 21 de noviembre una alerta para que pilotos y aerolíneas estadounidenses extremaran precauciones al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe debido a una "situación potencialmente peligrosa". La recomendación surgió en medio de una serie de bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe, acciones que han dejado varios muertos y que Washington justifica como parte de la lucha contra el narcotráfico, pese a que no ha presentado pruebas concluyentes de la participación del gobierno venezolano.

EU DEFIENDE BOMBARDEOS EN EL CARIBE

El Departamento de Guerra defendió este viernes la legalidad de los ataques contra una lancha de presuntos narcotraficantes en el Caribe, acción en la que murieron dos sobrevivientes del primer bombardeo, según reportes de medios estadounidenses.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que las operaciones, tanto en el Caribe como en el Pacífico, "son legales bajo la ley de EU y la internacional", y reveló que al menos 83 personas han muerto desde septiembre tras el bombardeo de más de 20 embarcaciones.

"Estos ataques altamente efectivos están específicamente dirigidos para ser ´bombardeos cinéticos letales´. La declarada intención es frenar las drogas letales, destruir las narcolanchas y matar a los narcoterroristas que están envenenando al pueblo estadounidense", afirmó Hegseth en sus redes sociales.

La escalada de advertencias, operaciones militares y mensajes contradictorios se da en medio de un clima diplomático incierto entre Washington y Caracas, justo cuando emergen versiones sobre un posible acercamiento entre ambos mandatarios.