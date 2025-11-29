¿La Nochebuena es peligrosa para niños y mascotas en Navidad 2025? Esto debes saber

A medida que se acercan las fiestas decembrinas de 2025, los hogares mexicanos comienzan a llenarse de colores, aromas tradicionales y elementos característicos de la temporada; uno de ellos es la emblemática flor de Nochebuena.

Su nombre original en náhuatl, Cuetlaxóchitl, significa "flor que se marchita", y aunque es símbolo de las celebraciones navideñas, también genera dudas sobre su seguridad dentro del hogar, especialmente para niños y mascotas.

¿LA NOCHEBUENA ES PELIGROSA PARA NIÑOS Y MASCOTAS EN NAVIDAD 2025?

De acuerdo con especialistas, la Nochebuena sí es tóxica para perros y gatos si la ingieren. La savia blanca lechosa de la planta contiene ésteres de euforbol diterpenoides y compuestos similares a saponinas, capaces de provocar diversos malestares.

SÍNTOMAS MÁS COMUNES EN MASCOTAS:

Irritación en la boca y garganta

Náuseas o vómitos

Diarrea

Dolor abdominal

En casos más graves pueden presentarse:

Lesiones ulcerativas

Intoxicación moderada

Alteraciones reproductivas en situaciones extremas

Los veterinarios recomiendan mantener la planta fuera del alcance de los animales y acudir a consulta de inmediato si se sospecha que han ingerido alguna parte de la flor.

En el caso de los niños, aunque muchos hogares creen que la Nochebuena es altamente venenosa para los niños, expertos de la UNAM aclaran que la toxicidad es baja. Solo puede generar molestias si se ingiere en cantidades considerables.

POSIBLES SÍNTOMAS EN MENORES:

Vómitos

Diarrea

Irritación de piel o mucosas

Malestar gastrointestinal leve

La intoxicación grave es poco común, pero los niños son más vulnerables debido a su menor peso corporal. En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen sin complicaciones.

PRECAUCIONES PARA EVITAR INTOXICACIONES

Para disfrutar de la Nochebuena sin riesgos se recomienda: