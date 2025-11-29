  • 24° C
Receta más fácil y sabrosa para tu desayuno: Avena nocturna con Chía y Leche Vegetal

En medio de las prisas matutinas, encontrar un desayuno que sea rápido, completo y delicioso puede convertirse en un verdadero reto

Cada vez más personas buscan opciones prácticas y saludables para comenzar el día, además que sea un desayuno rápido, completo y delicioso. Ante esto, una receta ha ganado popularidad por su practicidad y sus beneficios: la avena nocturna con chía y leche vegetal, una opción ideal para quienes buscan una alimentación equilibrada sin complicaciones.

Su preparación sencilla, su gran aporte nutritivo y la posibilidad de dejarla lista desde la noche anterior la convierten en una alternativa ideal para quienes tienen mañanas aceleradas.

AVENA NOCTURNA CON CHÍA Y LECHE VEGETAL 

Esta preparación nocturna combina fibra, proteínas, grasas saludables y frutas frescas, convirtiéndose en un bowl lleno de nutrientes para arrancar la jornada con energía.

INGREDIENTES:

  • Copos de avena
  • Semillas de chía
  • Leche o bebida vegetal
  • Cacao o proteína en polvo (de chocolate o tu sabor favorito)
  • Yogur natural
  • Kiwi o la fruta de tu preferencia
  • Toppings al gusto, como canela o almendras picadas

PREPARACIÓN:

  • La noche anterior, mezclar en un bowl los copos de avena con las semillas de chía y la bebida vegetal, asegurándose de que queden bien cubiertos. Refrigerar la mezcla.
  • Por la mañana, incorporar el cacao o la proteína en polvo y mezclar hasta obtener una textura homogénea. Se puede servir en el mismo recipiente o pasar la mezcla a otro.
  • Por último, agregar una capa de yogur natural, colocar la fruta picada y finalizar con los toppings favoritos.

Más allá de su sabor, esta receta destaca por su flexibilidad. Puede prepararse con leche entera, descremada o vegetal; con yogur natural, griego o vegano; y con cualquier fruta disponible en casa. Además, es una excelente opción para quienes buscan controlar su consumo de azúcar, pues se puede endulzar de manera natural con frutas o un toque de miel.

Una opción sencilla, saludable y perfecta para quienes buscan algo rico sin invertir tiempo de más por la mañana.

