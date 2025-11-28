Mickey Mouse y McDonald´s lanzan Cajita Feliz del 70 aniversario de Disneyland

McDonald´s y Disney vuelven a encender la nostalgia a nivel mundial con una colaboración que ya está generando filas, conversaciones virales y una ola coleccionista que promete romper récords.

El 70th Celebration Happy Meal, creado para celebrar los 70 años de Disneyland Resort, se convertirá a partir del 2 de diciembre en uno de los lanzamientos más ambiciosos de la cadena en décadas.

MICKEY MOUSE Y MCDONALD´S

La alianza, bautizada por fans como "Mickey Dees", no solo rinde homenaje a la apertura del parque en 1955, sino que además coloca a McDonald´s al centro de una tendencia que combina nostalgia, storytelling y edición limitada para atraer a millones de consumidores.

El Happy Meal especial incluirá dos personajes sorpresa provenientes de los universos Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. En total, la colección está compuesta por 70 juguetes, uno por cada año desde la inauguración de Disneyland, distribuidos en 35 combinaciones posibles pensadas para incentivar la recompra.

Esta escala convierte la colaboración en una de las más grandes en la historia reciente de McDonald´s y refuerza una estrategia probada: usar la nostalgia como combustible para llevar más visitantes a los restaurantes.

MICKEY MOUSE Y MCDONALD´S LANZAN CAJITA FELIZ

Las figuras abarcan desde personajes clásicos Mickey Mouse, Donald, Dumbo, Maléfica, Simba hasta íconos de la cultura pop actual, como Iron Man, Black Panther y Darth Vader. Además, Disney incluyó guiños exclusivos para los fanáticos de los parques temáticos: Clarabelle Cow con un look setentero, el Hatbox Ghost de la Mansión Encantada y Chip y Dale en la icónica taza giratoria del Mad Tea Party.

Estos detalles conectan directamente con la memoria emocional del público y alimentan la conversación digital mediante referencias ocultas y momentos dignos de compartir en redes.

Las colaboraciones entre McDonald´s y grandes franquicias han demostrado ser auténticos imanes de consumidores. Campañas recientes, como Disney100 o la edición especial de Pokémon, registraron incrementos de entre 7 y 12 por ciento en visitas durante sus primeras semanas.

La Cajita Feliz Celebración del 70.º Aniversario de Disneyland Resort estará disponible solo mientras haya existencias, por lo que los coleccionistas tendrán que visitar temprano su sucursal más cercana.