¿Qué cuidados debes darles a tus nochebuenas esta temporada navideña?

Con la llegada de diciembre, las nochebuenas comienzan a inundar viveros, mercados y tiendas en todo México, marcando oficialmente el inicio de una de las tradiciones más queridas de la temporada.

Esta flor, símbolo indiscutible de la Navidad, se ha convertido en el elemento favorito para decorar hogares, oficinas y espacios públicos por su intenso color rojo y su papel en las festividades decembrinas.

TEMPORADA NAVIDEÑA DE NOCHEBUENAS

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), informó que la temporada oficial de nochebuenas inició este año el 19 de noviembre, cuatro días más tarde de lo habitual.

La venta se extenderá hasta el 12 de diciembre, periodo en el que productores y viveros ofrecen sus plantas listas para vestir de color la ciudad. Sin embargo, la demanda más fuerte se concentra del 12 al 24 de diciembre, cuando comienzan las posadas y las familias afinan todos los detalles para la Navidad.

CONSEJOS PARA QUE TU NOCHEBUENA DURE MÁS TIEMPO

Para que tu nochebuena se mantenga vibrante durante toda la temporada e incluso después de Navidad, estos son algunos de los consejos de cuidado que puedes seguir:

Luz adecuada : Colocar en un espacio con luz indirecta intensa. El sol directo puede quemar sus hojas.

: Colocar en un espacio con luz indirecta intensa. El sol directo puede quemar sus hojas. Riego moderado: Mantener la tierra ligeramente húmeda, evitando a toda costa el exceso de agua.

Mantener la tierra ligeramente húmeda, evitando a toda costa el exceso de agua. Evitar corrientes de aire: Mantenerla alejada de puertas abiertas, ventiladores o ventanas; el aire frío provoca la caída de hojas.

Mantenerla alejada de puertas abiertas, ventiladores o ventanas; el aire frío provoca la caída de hojas. Temperatura ideal: La nochebuena se conserva mejor entre 18 y 24°C.

La nochebuena se conserva mejor entre 18 y 24°C. No moverla constantemente: Cambiarla de lugar la estrese y puede afectar su color, firmeza y duración.

Con estos sencillos cuidados, tus nochebuenas se mantendrán firmes, brillantes y coloridas durante toda la temporada navideña, convirtiéndose en el complemento perfecto para tus decoraciones festivas.