VIDEO | Así se impactó camión repartidor de refrescos contra una casa en la CDMX

La noche del jueves 26 de noviembre, un camión de transporte de refrescos perdió el control al descender por la pendiente conocida como “la bajada del diablo” y terminó estrellándose contra la fachada de un domicilio particular en la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. La zona es reconocida por los vecinos debido a la gran cantidad de accidentes que ahí se han registrado.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), personal del C2 Poniente alertó a los oficiales en campo sobre el incidente, registrado en la esquina de Paso Florentino y Paso Viejo, en la colonia La Mexicana.

En cuanto llegaron pidieron una ambulancia; paramédicos que arribaron al sitio atendieron a un hombre de 86 y a una mujer de 78 años de edad, respectivamente, quienes solo tuvieron una crisis nerviosa y no fue necesario llevarlos al hospital.

Por su parte, Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón, agregó que se brindó apoyo a tres personas de 85, 78 y 35 años, además de un hombre de 25 años que resultó con golpes contusos.

En redes sociales circula un video captado por un vecino que presenció el accidente desde su hogar. En las imágenes se aprecia cómo el camión se derrapa cuesta abajo antes de impactarse contra la vivienda y una barrera de contención. Tras el choque, el vecino baja de inmediato a auxiliar a los ocupantes del inmueble mientras pregunta repetidamente: “¿Todo bien allí adentro?”.

Por su parte, equipos de Protección Civil y de la Policía adscrita a la Álvaro Obregón atendieron el accidente, e informaron sobre el vehículo repartidor impactado en un domicilio particular.

Las autoridades realizaron labores de mitigación debido al derrame de aceite del camión y llevaron a cabo una evaluación preliminar para descartar daños estructurales mayores en la vivienda. La zona fue acordonada en espera del representante de la aseguradora, quien se hará cargo de la reparación del inmueble afectado.