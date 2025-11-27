El universo de "Chespirito" crece en HBO Max con dos nuevas producciones

Aunque el Upfront de HBO Max llegó cargado de grandes títulos internacionales desde" El caballero de los siete reinos" y "The Pitt" hasta la nueva temporada de "La casa del dragón" la verdadera sorpresa no vino del catálogo global, sino de un anuncio profundamente cercano al público latinoamericano: el regreso del universo de Chespirito, ahora fortalecido con dos nuevas producciones originales.

CRECE EL UNIVERSO DE CHESPIRITO

El impacto de Chespirito: sin querer queriendo superó todas las expectativas dentro de la plataforma. "Por ese éxito, continuaremos el universo de Chespirito. La primicia es que acabamos de firmar un acuerdo entre HBO Max y Tree Media para desarrollar nuevas producciones basadas en el universo y los personajes de Chespirito", explicó Diego Luis.

La primera producción llevará por título Los Colorado, una historia inspirada en el famoso personaje y en su universo familiar. Pero eso no es todo: HBO Max también prepara una comedia centrada en Don Ramón, uno de los personajes más queridos del imaginario creado por Roberto Gómez Bolaños.

SEGUNDA TEMPORADA Y DESPEDIDAS

Como agua para chocolate, la serie basada en la novela de Laura Esquivel, estrenará su segunda y última temporada el 15 de febrero. El elenco adelantó que esta entrega llegará cargada de emociones y profundizará en las heridas íntimas de "Mamá Elena".

"La cocina siempre es ese lugar donde sientes un abrazo, donde sientes confort. Eso es algo que nos escriben mucho en redes sociales. Eso y las tradiciones exquisitas de este país, además de una historia sofisticadamente bien escrita", explicó Irene Azuela.

La actriz adelantó que el cierre será intenso: "Es hermoso el viaje de mi personaje porque tiene que ver con la voluntad de decidir libremente. Lo que le pasa a Mamá Elena es terrible; dicen que el karma existe".

En el terreno de las superproducciones, destaca Lanterns, parte de la nueva línea del universo DC bajo la supervisión de James Gunn. También regresará La edad dorada, la serie que retrata los choques sociales y la opulencia de la élite neoyorquina del siglo XIX.

Con estas apuestas, HBO Max deja claro que 2026 será un año decisivo para su catálogo local e internacional, ampliando sus universos narrativos sin perder de vista al público que busca contenido emocional, nostálgico y contemporáneo a partes iguales.