Tras ganar premio en los Latin Grammy, Morat anuncia su "Ya Es Mañana Tour"

Tras llevarse un premio en los Latin Grammy, la banda colombiana Morat anunció su nueva gira internacional, "Ya Es Mañana Tour", con la que presentará en directo su álbum lanzado en 2025. El recorrido iniciará en octubre de 2026 en España, marcando una nueva etapa para la agrupación, que continúa consolidándose como uno de los actos de pop-rock latino más influyentes en América Latina y Europa.

UN NUEVO ÁLBUM, UNA NUEVA ETAPA

El disco "Ya Es Mañana" representó una evolución en el estilo de Morat, con letras más introspectivas, una producción más madura y un sonido que reforzó su presencia internacional. El material ha sido reconocido en premiaciones de la industria, fortaleciendo la reputación de la banda en el circuito latino.

Con la gira, Morat busca ofrecer un espectáculo que combine estos nuevos temas con los éxitos que han marcado su trayectoria, en una propuesta que apuesta por la nostalgia y la renovación artística.

Para su regreso a los escenarios españoles, la banda prepara una producción de gran formato que promete una experiencia visual y auditiva destacada.

FECHAS CONFIRMADAS

Hasta ahora, se han anunciado siete conciertos en territorio español durante octubre de 2026:

16 y 17 de octubre – Barcelona, Palau Sant Jordi (dos fechas).

21 de octubre – Pamplona, Navarra Arena.

23 de octubre – Valencia, Roig Arena.

25 de octubre – Sevilla, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), en un concierto al aire libre.

27 y 28 de octubre – Madrid, Movistar Arena, uno de los recintos de mayor aforo de la capital.

BOLETOS Y DISPONIBILIDAD

La preventa para fans fue iniciada el 20 de noviembre, mientras que la venta general comenzó el 21 de noviembre a través de los canales oficiales.

La expectativa es alta, en giras anteriores Morat ha agotado localidades en cuestión de horas, por lo que se anticipa una demanda similar para este nuevo tour.