Viral

Esta es la programación de diciembre 2025 en Disney+

La plataforma combinará estrenos, clásicos navideños y una agenda deportiva intensa, convirtiendo diciembre en uno de sus meses más completos

Nov. 25, 2025
Con estrenos navideños, series originales, clásicos familiares y una programación deportiva intensa, Disney+ apunta a cerrar 2025 con una propuesta pensada para todos los públicos.
El catálogo decembrino mezcla novedades con títulos temáticos perfectos para quienes disfrutan del espíritu de la temporada. Entre los estrenos destacados se encuentran:

  • A Very Jonas Christmas Movie
  • Joy to the World
  • Prep & Landing: The Snowball Protocol
  • Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw (desde el 5 de diciembre)
imagen-cuerpo

COLECCIÓN ESPECIAL DE CLÁSICOS

  • Home Alone (las primeras tres películas desde el 2 de diciembre)
  • The Polar Express
  • The Santa Clause
imagen-cuerpo

SERIES Y DOCUMENTALES DESTACADOS

La plataforma continuará con estrenos semanales y especiales originales:

  • Taylor Swift: The Eras Tour | The End of an Era. Nuevos episodios el 12, 19 y dos finales el 26 de diciembre.
  • Percy Jackson and the Olympians — Temporada 2. Episodios nuevos el 10, 17 y 24 de diciembre.
imagen-cuerpo

OTROS LANZAMIENTOS

  • Disney twisted-wonderland: the animation — final de temporada el 17 de diciembre
  • Star wars: young jedi adventures — temporada 3, el 8 de diciembre
  • Dance moms: a new era — temporada 2, el 8 de diciembre
  • I am boxer — episodios 2 al 6 a lo largo del mes
imagen-cuerpo

COBERTURA DEPORTIVA

Diciembre llega cargado de acción deportiva dentro de la plataforma:

  • Futbol americano universitario: Finales de conferencia del 5 al 6 de diciembre (Sun Belt, American, Big 12, MAC, SWAC, SEC y ACC).

Desde el 13 de diciembre comienzan los bowls games, incluyendo:

Primera Ronda del College Football Playoff (CFP) — 19 y 20 de diciembre

CFP Quarterfinal: Goodyear Cotton Bowl Classic — 31 de diciembre

imagen-cuerpo
  • Baloncesto universitario:

ACC/SEC Challenge

imagen-cuerpo

Jimmy V Men´s Classic

  • NFL y NBA:

Especial de Navidad de la NBA (25 de diciembre) con:

  • Cavaliers vs. Knicks
  • Spurs vs. Thunder
  • Mavericks vs. Warriors
  • Rockets vs. Lakers
  • Timberwolves vs. Nuggets
imagen-cuerpo

UNA OFERTA EQUILIBRADA

Redacción
Redacción
