Esta es la programación de diciembre 2025 en Disney+

El catálogo decembrino mezcla novedades con títulos temáticos perfectos para quienes disfrutan del espíritu de la temporada. Entre los estrenos destacados se encuentran:
- A Very Jonas Christmas Movie
- Joy to the World
- Prep & Landing: The Snowball Protocol
- Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw (desde el 5 de diciembre)
COLECCIÓN ESPECIAL DE CLÁSICOS
- Home Alone (las primeras tres películas desde el 2 de diciembre)
- The Polar Express
- The Santa Clause
SERIES Y DOCUMENTALES DESTACADOS
La plataforma continuará con estrenos semanales y especiales originales:
- Taylor Swift: The Eras Tour | The End of an Era. Nuevos episodios el 12, 19 y dos finales el 26 de diciembre.
- Percy Jackson and the Olympians — Temporada 2. Episodios nuevos el 10, 17 y 24 de diciembre.
OTROS LANZAMIENTOS
- Disney twisted-wonderland: the animation — final de temporada el 17 de diciembre
- Star wars: young jedi adventures — temporada 3, el 8 de diciembre
- Dance moms: a new era — temporada 2, el 8 de diciembre
- I am boxer — episodios 2 al 6 a lo largo del mes
COBERTURA DEPORTIVA
Diciembre llega cargado de acción deportiva dentro de la plataforma:
- Futbol americano universitario: Finales de conferencia del 5 al 6 de diciembre (Sun Belt, American, Big 12, MAC, SWAC, SEC y ACC).
Desde el 13 de diciembre comienzan los bowls games, incluyendo:
Primera Ronda del College Football Playoff (CFP) — 19 y 20 de diciembre
CFP Quarterfinal: Goodyear Cotton Bowl Classic — 31 de diciembre
- Baloncesto universitario:
ACC/SEC Challenge
Jimmy V Men´s Classic
- NFL y NBA:
Especial de Navidad de la NBA (25 de diciembre) con:
- Cavaliers vs. Knicks
- Spurs vs. Thunder
- Mavericks vs. Warriors
- Rockets vs. Lakers
- Timberwolves vs. Nuggets
UNA OFERTA EQUILIBRADA
Con estrenos navideños, series originales, clásicos familiares y una programación deportiva intensa, Disney+ apunta a cerrar 2025 con una propuesta pensada para todos los públicos.