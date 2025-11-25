Esta es la programación de diciembre 2025 en Disney+

El catálogo decembrino mezcla novedades con títulos temáticos perfectos para quienes disfrutan del espíritu de la temporada. Entre los estrenos destacados se encuentran:

A Very Jonas Christmas Movie

Joy to the World

Prep & Landing: The Snowball Protocol

Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw (desde el 5 de diciembre)

COLECCIÓN ESPECIAL DE CLÁSICOS

Home Alone (las primeras tres películas desde el 2 de diciembre)

The Polar Express

The Santa Clause

SERIES Y DOCUMENTALES DESTACADOS

La plataforma continuará con estrenos semanales y especiales originales:

Taylor Swift : The Eras Tour | The End of an Era. Nuevos episodios el 12, 19 y dos finales el 26 de diciembre.

: The Eras Tour | The End of an Era. Nuevos episodios el 12, 19 y dos finales el 26 de diciembre. Percy Jackson and the Olympians — Temporada 2. Episodios nuevos el 10, 17 y 24 de diciembre.

OTROS LANZAMIENTOS

Disney twisted-wonderland : the animation — final de temporada el 17 de diciembre

: the animation — final de temporada el 17 de diciembre Star wars : young jedi adventures — temporada 3, el 8 de diciembre

: young jedi adventures — temporada 3, el 8 de diciembre Dance moms: a new era — temporada 2, el 8 de diciembre

I am boxer — episodios 2 al 6 a lo largo del mes

COBERTURA DEPORTIVA

Diciembre llega cargado de acción deportiva dentro de la plataforma:

Futbol americano universitario: Finales de conferencia del 5 al 6 de diciembre (Sun Belt, American, Big 12, MAC, SWAC, SEC y ACC).

Desde el 13 de diciembre comienzan los bowls games, incluyendo:

Primera Ronda del College Football Playoff (CFP) — 19 y 20 de diciembre

CFP Quarterfinal: Goodyear Cotton Bowl Classic — 31 de diciembre

Baloncesto universitario:

ACC/SEC Challenge

Jimmy V Men´s Classic

NFL y NBA:

Especial de Navidad de la NBA (25 de diciembre) con:

Cavaliers vs. Knicks

Spurs vs. Thunder

Mavericks vs. Warriors

Rockets vs. Lakers

Timberwolves vs. Nuggets

UNA OFERTA EQUILIBRADA

Con estrenos navideños, series originales, clásicos familiares y una programación deportiva intensa, Disney+ apunta a cerrar 2025 con una propuesta pensada para todos los públicos.