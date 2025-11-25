David Faitelson se va contra Lilly Tellez: "esta señora juega a ser Dios"

La senadora de la República, Lilly Téllez, generó una intensa discusión en redes sociales luego de publicar en su cuenta de X una fotografía de dos hombres con su hija recién nacida, acompañada de un mensaje en el que dejó clara su postura sobre la crianza de hijos por parte de parejas del mismo sexo.

En su publicación, la legisladora escribió:

"Esto está mal. Aunque esté de moda y sea aplaudido. A pesar de que señalarlo es ´políticamente incorrecto´, hay que hacer lo realmente correcto y decirlo: Esto está mal: los bebés no son objetos para satisfacer caprichos de quienes no aceptan la realidad."

El comentario provocó cientos de reacciones. Algunos usuarios respaldaron su mensaje defendiendo lo que consideran la "familia tradicional", mientras que otros criticaron duramente su postura, advirtiendo que este tipo de declaraciones podría afectar su futuro político.

FAITELSON: CUALQUIER FORMA DE AMOR GENUINO DEBE SER RESPETADO

Entre las respuestas más destacadas estuvo la del periodista deportivo David Faitelson, quien citó el comentario de Téllez con un mensaje muy fuerte.

"Esta señora juega ahora a ser ´Dios´. Ella sabe lo que está ´bien´ y lo que está ´mal´... Cualquier forma de amor genuino debe ser respetado y venerado. Ya me imagino la clase de niñez que tuvo esta pobre ´mujer´. ¿Y estos son los que quieren gobernarnos?", escribió.

Pero la polémica no terminó ahí. Tras su postura, Faitelson también fue objeto de críticas por parte de usuarios que desaprobaron su mensaje contra la senadora.

Algunas respuestas incluso hicieron referencia a la religión judía que profesa el periodista, acompañando los ataques con memes y comentarios ofensivos.

La discusión continúa generando debates sobre diversidad familiar, libertad de expresión y el papel de figuras públicas en temas sociales sensibles.