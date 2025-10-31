Avena nocturna alta en proteínas: El desayuno de campeones listo en 5 minutos

La avena se ha ganado su título como "el desayuno de los campeones", y no es para menos: es económica, nutritiva, versátil y perfecta para quienes buscan empezar el día con energía sin pasar horas en la cocina. La versión nocturna de este clásico permite tener un desayuno completo, cremoso y saciante listo en apenas cinco minutos de preparación la noche anterior.

Esta receta de avena nocturna alta en proteínas se ha vuelto una de las favoritas entre deportistas, personas con rutinas activas o quienes simplemente quieren cuidar su alimentación sin complicaciones.

¿CÓMO PREPARAR LA AVENA NOCTURNA ALTA EN PROTEÍNAS?

Solo se necesita un frasco de vidrio o un recipiente con tapa.

Mezclar ½ taza de avena en hojuelas, 1 medida de proteína en polvo (puede ser de vainilla, chocolate o tu sabor favorito), ½ taza de yogur griego natural, ½ taza de leche ya sea animal o vegetal, como la de almendras o soya, 1 cucharada de semillas de chía y, si lo prefieres, ½ cucharadita de extracto de vainilla.

Después, revolver bien para evitar grumos, tapa y refrigerar durante al menos 4 horas o toda la noche.

Al día siguiente, bastará con mezclar nuevamente y añadir los ingredientes favoritos para darle un toque personal, como las siguientes opciones:

Frutas : Bayas frescas, plátano en rodajas, manzana o durazno.

: Bayas frescas, plátano en rodajas, manzana o durazno. Textura : Frutos secos, granola o coco rallado.

: Frutos secos, granola o coco rallado. Sabor extra: Mantequilla de cacahuate, mermelada, canela o cacao.

BENEFICIOS PARA TU SALUD

Además de su practicidad, esta avena ofrece múltiples beneficios:

Energía duradera: La combinación de proteína, fibra y carbohidratos complejos mantienen saciado y con energía estable durante toda la mañana.

La combinación de proteína, fibra y carbohidratos complejos mantienen saciado y con energía estable durante toda la mañana. Recuperación muscular : Ideal para quienes hacen ejercicio, ya que ayuda a la reparación y crecimiento muscular.

: Ideal para quienes hacen ejercicio, ya que ayuda a la reparación y crecimiento muscular. Control del apetito : Su alto contenido de proteína y fibra ayuda a reducir los antojos y mantener un peso saludable.

: Su alto contenido de proteína y fibra ayuda a reducir los antojos y mantener un peso saludable. Salud digestiva: Las semillas de chía y la avena favorecen el tránsito intestinal y mejoran la digestión.

Esta receta no solo es deliciosa y nutritiva, sino que también demuestra que comer sano no tiene que ser complicado. En solo unos minutos antes de dormir, puedes dejar lista una opción perfecta para comenzar el día con fuerza, sabor y bienestar.