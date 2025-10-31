  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 31 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Avena nocturna alta en proteínas: El desayuno de campeones listo en 5 minutos

Este alimento se ha convertido en la favorita de quienes buscan un desayuno rápido, nutritivo y delicioso

Oct. 31, 2025
Avena nocturna alta en proteínas: El desayuno de campeones listo en 5 minutos

La avena se ha ganado su título como "el desayuno de los campeones", y no es para menos: es económica, nutritiva, versátil y perfecta para quienes buscan empezar el día con energía sin pasar horas en la cocina. La versión nocturna de este clásico permite tener un desayuno completo, cremoso y saciante listo en apenas cinco minutos de preparación la noche anterior.

Esta receta de avena nocturna alta en proteínas se ha vuelto una de las favoritas entre deportistas, personas con rutinas activas o quienes simplemente quieren cuidar su alimentación sin complicaciones.

¿CÓMO PREPARAR LA AVENA NOCTURNA ALTA EN PROTEÍNAS?

Solo se necesita un frasco de vidrio o un recipiente con tapa.

Mezclar ½ taza de avena en hojuelas, 1 medida de proteína en polvo (puede ser de vainilla, chocolate o tu sabor favorito), ½ taza de yogur griego natural, ½ taza de leche ya sea animal o vegetal, como la de almendras o soya, 1 cucharada de semillas de chía y, si lo prefieres, ½ cucharadita de extracto de vainilla.

Después,  revolver bien para evitar grumos, tapa y refrigerar durante al menos 4 horas o toda la noche.

Al día siguiente, bastará con mezclar nuevamente y añadir los ingredientes favoritos para darle un toque personal, como las siguientes opciones:

  • Frutas: Bayas frescas, plátano en rodajas, manzana o durazno.
  • Textura: Frutos secos, granola o coco rallado.
  • Sabor extra: Mantequilla de cacahuate, mermelada, canela o cacao.

BENEFICIOS PARA TU SALUD

Además de su practicidad, esta avena ofrece múltiples beneficios:

  • Energía duradera: La combinación de proteína, fibra y carbohidratos complejos mantienen saciado y con energía estable durante toda la mañana.
  • Recuperación muscular: Ideal para quienes hacen ejercicio, ya que ayuda a la reparación y crecimiento muscular.
  • Control del apetito: Su alto contenido de proteína y fibra ayuda a reducir los antojos y mantener un peso saludable.
  • Salud digestiva: Las semillas de chía y la avena favorecen el tránsito intestinal y mejoran la digestión.

Esta receta no solo es deliciosa y nutritiva, sino que también demuestra que comer sano no tiene que ser complicado. En solo unos minutos antes de dormir, puedes dejar lista una opción perfecta para comenzar el día con fuerza, sabor y bienestar.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
VIDEO | Graban a hombre transformándose en nahual. ¿Será real?
Viral

VIDEO | Graban a hombre transformándose en nahual. ¿Será real?

Octubre 30, 2025

El incidente supuestamente fue captado en el estado de Veracruz; el clip ha generado intenso debate en redes sobre la existencia de estos seres

Estos son los videojuegos de PS Plus Essential que llegan en noviembre a PS5 y PS4
Viral

Estos son los videojuegos de PS Plus Essential que llegan en noviembre a PS5 y PS4

Octubre 30, 2025

Con esta selección, Sony busca mantener la emoción y variedad que caracteriza a su servicio de suscripción

Tiktok apuesta por la inteligencia artificial para la creación de contenido
Viral

Tiktok apuesta por la inteligencia artificial para la creación de contenido

Octubre 30, 2025

Con esta innovación, los creadores pueden transformar un vlog completo o incluso un episodio de podcast en varios fragmentos