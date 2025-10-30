Tiktok apuesta por la inteligencia artificial para la creación de contenido

TikTok continúa fortaleciendo su vínculo con la inteligencia artificial (IA) al presentar nuevas herramientas que prometen revolucionar la forma en que los creadores desarrollan su contenido. Durante su reciente Cumbre de Creadores en Estados Unidos, la compañía china ByteDance dio a conocer Smart Split, una función diseñada para facilitar la edición de videos y optimizar el proceso creativo dentro de la plataforma.

LA NUEVA HERRAMIENTA PARA CREADORES

Disponible desde TikTok Studio Web, Smart Split utiliza IA para dividir automáticamente videos largos en varios clips más cortos, listos para publicarse en la red social. Esta función no solo corta videos, sino que también reencuadra, genera subtítulos y transcribe automáticamente el material original, brindando a los usuarios la posibilidad de ajustar la duración y el formato final de sus publicaciones.

Con esta innovación, los creadores pueden transformar un vlog completo o incluso un episodio de pódcast en varios fragmentos diseñados para adaptarse mejor al algoritmo de TikTok, que favorece contenidos breves, dinámicos y directos.

LA IA COMO ASISTENTE CREATIVO

Además de Smart Split, TikTok presentó AI Outline, una herramienta que funciona como asistente de planeación creativa. Este sistema sugiere títulos, hashtags y guiones basados en tendencias y temas con alta demanda, ayudando a los usuarios a planificar su contenido antes de grabar.

Por el momento, AI Outline está disponible únicamente en Estados Unidos, Canadá y algunos mercados seleccionados, aunque se espera que llegue a más regiones en los próximos meses.

MÁS BENEFICIOS PARA LOS CREADORES

En paralelo a estas mejoras, TikTok anunció una actualización en su sistema de reparto de ingresos. Los creadores podrán quedarse con hasta el 90 por ciento de las ganancias derivadas de suscripciones y visualizaciones, una medida que busca ofrecer una compensación más justa a quienes generan contenido para la plataforma.

Con estas iniciativas, TikTok reafirma su apuesta por la combinación de creatividad humana e inteligencia artificial, marcando un nuevo paso hacia una experiencia más eficiente y rentable para millones de creadores alrededor del mundo.