Estos son los videojuegos de PS Plus Essential que llegan en noviembre a PS5 y PS4

Los videojuegos se mantienen como una de las formas de entretenimiento más populares del mundo, y las grandes compañías del sector siguen innovando para mantener a sus usuarios emocionados. En esta ocasión, Sony vuelve a sorprender a los suscriptores de PlayStation Plus Essential con una nueva selección de títulos que llegarán durante noviembre de 2025.

El 29 de octubre de 2025, la compañía reveló oficialmente los juegos que estarán disponibles sin costo adicional para los suscriptores de PS Plus Essential. Estos podrán descargarse a partir del 4 de noviembre tanto en PlayStation 5 como en PlayStation 4.

La lista de títulos incluye una variedad de géneros que combinan acción, aventura, estrategia y misterio, con el objetivo de ofrecer experiencias únicas a los jugadores durante todo el mes.

LISTA DE JUEGOS DE PS PLUS ESSENTIAL EN NOVIEMBRE DE 2025

Stray | PS5 y PS4

En esta aventura aclamada por la crítica, los jugadores se ponen en la piel de un gato callejero que explora una ciudad futurista habitada por robots. El juego ofrece una historia emotiva y escenarios llenos de detalles, donde el objetivo principal es ayudar al felino a resolver acertijos y encontrar el camino de regreso a su familia.

EA Sports WRC 24 | PS5

Ideal para los amantes de la velocidad, este título de conducción ofrece una experiencia realista con autos, pistas y equipos oficiales del Campeonato Mundial de Rally. Sus físicas detalladas y su modo carrera hacen que cada competencia sea una prueba de habilidad y reflejos.

Totally Accurate Battle Simulator | PS4 y PS5

Un juego de estrategia con un toque humorístico, donde los jugadores pueden crear y dirigir ejércitos de personajes con movimientos impredecibles. Las batallas absurdas y caóticas garantizan horas de diversión táctica.

OTROS TÍTULOS DESTACADOS DE PS PLUS EXTRA Y PREMIUM

Además de las opciones del plan Essential, los usuarios de PS Plus Extra y Premium pueden acceder a otros juegos destacados del catálogo:

Silent Hill 2 Remake | PS5

As Dusk Falls | PS5

Until Dawn | PS5

V Rising | PS5

Yakuza: Like a Dragon | PS5, PS4

Wizard with a Gun | PS5

Poppy Playtime: Chapter 1 | PS5, PS4

Tekken 3 | PS5 y PS4 (disponible solo en PS Plus Premium)

Con esta selección, Sony busca mantener la emoción y variedad que caracteriza a su servicio de suscripción, ofreciendo experiencias para todos los gustos y estilos de juego.