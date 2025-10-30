VIDEO | Graban a hombre transformándose en nahual. ¿Será real?

En redes sociales se abrió un intenso debate, generado por un video que se viralizó en TikTok, que capta la supuesta transformación de un hombre en un nahual.

En las tradiciones mesoamericanas, un nahual (o nagual) es una persona con la capacidad de transformarse en un animal o de tener un espíritu animal compañero. Se cree que este vínculo otorga poderes especiales, protección o sabiduría. En muchas culturas indígenas, el nahual representa la conexión entre el ser humano y la naturaleza o el mundo espiritual.

¿HOMBRE SE TRANSFORMA EN NAHUAL?

Como se indicó, en el clip, compartido y viralizado en TikTok, procede de una cámara de seguridad, en la que se ve a un hombre caminar por una calle de Coscomatepec de Bravo, Veracruz en horas de la madrugada.

Todo parece normal, hasta que en un momento dado, el sujeto, en apariencia indigente, se inclina hacia adelante, se pone en cuclillas y empieza a transformarse, hasta convertirse en un enorme perro negro.

En la calle quedaron las prendas que vestía, como testimonio de la supuesta transformación. Luego corre hasta meterse en un callejón, perdiéndose en medio de la oscuridad.

En el audio del video se alcanza a escuchar las voces de un hombre y una mujer, como testigos de lo que ocurrió en plena calle.

¿SERÁ? INTERNAUTAS DEBATEN

Como suele pasar en estos casos, los creyentes se confrontan con los incrédulos, pues gran parte de los internautas afirmaron que se trata de un video realizado con Inteligencia Artificial (IA), mientras que otros, que consideran que en Veracruz está la mera mata de la brujería, como en Catemaco, en realidad se trata de una transformación real, ya que afirman que lo nahuales existen y que algunos conocen brujos que lo han hecho.

En fin, el clip ahí está. Juzgue usted.