Elecciones de Estados Unidos 2024: astronautas votan desde el espacio

Los astronautas estadounidenses a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) ejercieron esta mañana su derecho al voto en las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2024, a más de 400 kilómetros de distancia de la Tierra.

Don Pettit, Nick Hague, Butch Wilmore y Sunita Williams fueron los encargados de participar en este proceso electoral único.

En septiembre, Wilmore comentó en una rueda de prensa desde la EEI que había enviado su solicitud para la papeleta electoral, destacando la importancia de participar en las elecciones y agradeciendo a la NASA por facilitar este procedimiento.

"Es un deber como ciudadanos y estamos deseando poder votar desde el espacio", afirmó Williams mientras flotaba en gravedad cero.

La NASA habilitó un sistema especial para que los astronautas pudieran votar desde el espacio mediante el Programa de Navegación y Comunicación Espacial (SCaN).

Este proceso se realiza a través de un sistema de papeletas electrónicas enviadas desde la estación hasta la Tierra mediante satélites, para ser procesadas por las autoridades locales. Las papeletas están encriptadas, lo que garantiza la privacidad y seguridad del voto, y sólo pueden ser accesadas por el astronauta y el secretario del condado correspondiente.

De esta manera, los astronautas cumplen con su deber cívico, sin importar su ubicación en el espacio, gracias a la tecnología de comunicación espacial que asegura que el voto llegue a las instalaciones de pruebas "White Sands" de la agencia de Las Cruces, Nuevo México, desde donde se transfiere al Centro de Control de Misión Johnson para ser registrado.

"Es importante ejercer su derecho al voto, ¡incluso en el espacio! En nuestro último episodio de "Houston We Have a Podcast", explicamos cómo", publicó esta mañana la NASA.

