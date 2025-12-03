Detienen al anestesista y a la dueña de la Clínica Mireia por la muerte de una niña de 6 años en Alzira

A poco más de dos semanas de la muerte de una niña de 6 años en la Clínica dental Mireia, ubicada en Alzira, España, el caso dio un giro importante luego de que la policía local confirmara la detención del anestesista y de la dueña del establecimiento, quienes enfrentan diversas acusaciones relacionadas con una presunta negligencia médica.

La menor de 6 años había acudido a la clínica el 20 de noviembre para que le extrajeran dos dientes de leche, la raíz de uno de ellos y se le realizaran siete empastes debido a caries. Antes del procedimiento, los padres fueron informados sobre posibles complicaciones y firmaron un consentimiento.

Sin embargo, tras la intervención, los efectos de la anestesia comenzaron a afectar la salud de la niña.

DETIENEN AL ANESTESISTA Y A LA DUEÑA DE LA CLÍNICA MIREIA

La captura del anestesista ocurrió este miércoles 3 de diciembre alrededor de las 9:00 horas. El detenido, un hombre de 43 años y nacionalidad española, fue identificado como el presunto responsable de varios delitos vinculados al procedimiento dental que derivó en el deceso de la menor. Entre los cargos que le fueron imputados destacan homicidio, lesiones, delitos contra la salud pública y omisión del deber de socorro.

Durante las investigaciones también se descubrió que el médico presuntamente robaba viales pequeños envases que contienen medicamentos inyectables, lo que agravó aún más su situación legal.

Horas después, al mediodía del mismo miércoles, agentes policiales detuvieron a la dueña de la Clínica dental Mireia, una mujer de 50 años, señalada como presunta autora de los delitos de omisión del deber de socorro y delitos contra la salud pública. Fuentes judiciales citadas por El Mundo confirmaron la acusación.

LA INTERVENCIÓN DENTAL QUE TERMINÓ EN TRAGEDIA

Tras la intervención dental el 20 de noviembre, la menor permaneció alrededor de hora y media en una cabina de la clínica esperando recuperarse de los anestésicos. Al despertar fue enviada a casa, pese a presentar problemas respiratorios.

Más tarde, la pequeña fue trasladada a un hospital, donde médicos intentaron reanimarla durante 90 minutos, sin éxito. Falleció debido a una complicación cardiorrespiratoria.

La gravedad del caso aumentó cuando se conoció que otra niña, de 4 años, atendida ese mismo 20 de noviembre en la clínica, también presentó problemas de salud tras ser sedada. La menor fue hospitalizada, aunque fuentes sanitarias confirmaron que este miércoles fue dada de alta y regresó a su domicilio.

La Conselleria de Sanidad de España reveló que la clínica dental privada no contaba con autorización sanitaria para realizar procedimientos que implicaran técnicas de anestesia, lo que refuerza la línea de investigación por presunta negligencia médica y vulneración de normas sanitarias.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido y definir las responsabilidades penales correspondientes.