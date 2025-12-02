  • 24° C
Internacional / Mundo

Trump podría atacar a países que envíen droga a EE.UU. y señala a Colombia y Venezuela

El presidente de Estados Unidos reiteró que los ataques contra cárteles dentro del territorio venezolano comenzarán "muy pronto"

Dic. 02, 2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó hoy una nueva advertencia a los países involucrados en la producción y tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, asegurando que "cualquiera que venda droga a EE.UU. está sujeto a ataques", sin especificar qué naciones podrían ser blanco de estas operaciones.

Durante una reunión con su Gabinete en la Casa Blanca, Trump sugirió que Colombia también podría ser incluida en las operaciones militares terrestres con las que Washington amenaza a Venezuela, al asegurar que ha escuchado que ese país "produce cocaína" y la envía a Estados Unidos.

"Cualquiera que haga eso está sujeto a ataques, no necesariamente sólo Venezuela", afirmó el mandatario.

INSISTE EN ATAQUES "MUY PRONTO" EN TERRITORIO VENEZOLANO

Trump reiteró que los ataques contra cárteles dentro del territorio venezolano comenzarán "muy pronto", alegando que Venezuela "ha sido peor que la mayoría", aunque insistió en que otros países también envían narcotraficantes a Estados Unidos.

Estas advertencias implicarían una expansión de la operación Lanza del Sur, un despliegue militar iniciado en septiembre que ha destruido 21 embarcaciones sospechosas de transportar drogas en aguas del Caribe y el Pacífico oriental. De acuerdo con el Pentágono, 82 tripulantes han muerto durante estas intervenciones, parte de uno de los operativos navales más grandes de las últimas décadas.

El incremento de la presencia militar estadounidense ha elevado la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de liderar el Cártel de los Soles, designado como organización terrorista extranjera.

GUSTAVO PETRO RECHAZA ACUSACIONES DE TRUMP

Trump también recordó sus críticas contra el presidente colombiano Gustavo Petro, al que ha señalado como "líder del narcotráfico". En octubre pasado, el mandatario estadounidense decidió suspender la ayuda a Colombia, acusando al gobierno de Petro de inacción en la lucha contra las drogas.

El presidente colombiano ha rechazado con firmeza las acusaciones, calificando a Trump de "grosero e ignorante con Colombia" y denunciando como "injerencia" el despliegue militar estadounidense en la región.

Petro también ha criticado los ataques contra embarcaciones sospechosas, algunos de ellos realizados en el Pacífico oriental, cerca de aguas colombianas.

César Leyva
César Leyva
