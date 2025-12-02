OMS aprueba uso de medicamentos para bajar de peso: ¿Cuáles son y se venden en México?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el 1 de diciembre su primera guía sobre el uso de medicamentos para tratar la obesidad, una decisión que marca un punto de inflexión en la política sanitaria global.

El anuncio llega en medio de un panorama crítico: más de mil millones de personas viven con obesidad, una condición vinculada a 3.7 millones de muertes en 2024. Sin medidas más fuertes, la OMS advierte que esta cifra podría duplicarse para 2030, con un impacto económico estimado en tres billones de dólares anuales y una presión creciente sobre los sistemas de salud.

¿QUÉ SON LOS FÁRMACOS GLP-1?

Los medicamentos GLP-1 imitan una hormona que regula la liberación de insulina, el apetito y la sensación de saciedad mediante mecanismos cerebrales.

Surgieron hace una década como tratamientos para la diabetes tipo 2, y sus principios activos, como semaglutida y tirzepatida, fueron incluidos en la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS para personas en grupos de alto riesgo.

Según la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), estos fármacos ayudan a controlar la glucosa al estimular la liberación de insulina, reducir la secreción de glucagón y retrasar el vaciamiento gástrico, lo que prolonga la saciedad y favorece la reducción de grasa corporal.

Su capacidad para disminuir el apetito y mejorar la regulación metabólica llevó a que se extendiera su uso para la pérdida de peso.

El documento de la OMS respalda el uso a largo plazo en adultos con obesidad de terapias basadas en agonistas GLP-1, como liraglutida, semaglutida y tirzepatida, conocidas por nombres comerciales como:

Ozempic

Wegovy

Mounjaro

¿ESTOS MEDICAMENTOS PARA BAJAR DE PESO SE VENDEN SIN RECETA EN MÉXICO?

La UAG ha advertido que el uso de Ozempic sin supervisión médica es riesgoso, especialmente entre personas sanas que lo consumen únicamente para adelgazar. Un médico debe ajustar la dosis, vigilar efectos secundarios y determinar si el tratamiento es adecuado.

En México, el Ozempic requiere receta médica, y las autoridades han emitido alertas por versiones falsificadas que circulan en internet y redes sociales.

No obstante, en portales de al menos dos farmacias se puede solicitar sin restricción; solo en una tercera se advierte explícitamente que su venta debe hacerse con receta.

RECOMENDACIONES DE LA OMS EN EL USO DE MEDICAMENTOS PARA BAJAR DE PESO

Aunque reconocen su efectividad, la OMS señala que aún falta evidencia sobre su seguridad en periodos prolongados y sobre la capacidad de mantener la pérdida de peso tras suspender el medicamento.

La organización también subraya que estos fármacos no son una solución aislada: deben combinarse con una dieta saludable, actividad física y acompañamiento profesional.

Además, pide políticas públicas que fomenten entornos alimentarios más saludables y una intervención temprana para quienes están en riesgo.

La OMS también advirtió que la demanda mundial supera por mucho la oferta. Calcula que menos del 10 por ciento de las personas que podrían beneficiarse tendrá acceso en 2030.

Esto no solo incrementa el costo, sino que alimenta la circulación de productos falsificados, por lo que urgió a los gobiernos a aplicar estrategias como precios justos, compras conjuntas y licencias voluntarias para ampliar el acceso.

La guía, elaborada con evidencia científica y aportes de expertos y pacientes, seguirá actualizándose conforme avance la investigación y conforme los países reporten nuevos datos.