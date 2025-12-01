  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 1 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Adelantan Sentencia de Ismael "El Mayo" Zambada en Nueva York

"El Mayo" Zambada fue detenido en julio de 2025 al aterrizar en una avioneta en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México

Dic. 01, 2025
El acusado, de 77 años, afirma que Guzmán López lo habría engañado para llevarlo a Estados Unidos.
El acusado, de 77 años, afirma que Guzmán López lo habría engañado para llevarlo a Estados Unidos.

La Corte del Distrito Este de Nueva York adelantó la fecha para dictar sentencia contra Ismael "El Mayo" Zambada, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa.

Inicialmente, la audiencia estaba programada para el 13 de enero de 2026, pero documentos judiciales revelan que fue reprogramada para un día antes. La nueva cita será el 12 de enero de 2026 a las 10:00 de la mañana (hora de EE.UU.), en la sala ceremonial 2DN, ante el juez Brian M. Cogan.

El cambio se dio a conocer este 1 de diciembre, según reportes de El Universal.

ANTECEDENTES DEL CASO

 "El Mayo" Zambada fue detenido en julio de 2025 al aterrizar en una avioneta en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El acusado, de 77 años, afirma que Guzmán López lo habría engañado para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo a las autoridades.

En agosto de 2025, Zambada se declaró culpable en una corte de Nueva York por diversos cargos relacionados con el tráfico de drogas, luego de que la fiscalía retirara la solicitud de pena de muerte.

Por su parte, este lunes, Guzmán López se declaró culpable en una corte de Illinois por delitos de narcotráfico y reconoció haber secuestrado a Zambada.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Tiroteo en fiesta infantil en Stockton deja cuatro muertos, incluidos varios niños
Internacional / Mundo

Tiroteo en fiesta infantil en Stockton deja cuatro muertos, incluidos varios niños

Diciembre 01, 2025

La Policía de California confirmó los hechos y medios estadounidenses como LA Times y NY Post retomaron los primeros avances de la investigación

Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, se declara culpable en Estados Unidos tras acuerdo
Internacional / Mundo

Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo", se declara culpable en Estados Unidos tras acuerdo

Diciembre 01, 2025

La postura de "El Güero", "Moreno" o "Güero Moreno" en la audiencia de hoy lunes podría reducir su sentencia y abre la posibilidad de ser liberado

Ellos son los "caza gringos", la unidad mexicana en conjunto con Estados Unidos para detener prófugos
Internacional / Mundo

Ellos son los "caza gringos", la unidad mexicana en conjunto con Estados Unidos para detener prófugos

Noviembre 30, 2025

De acuerdo con la Dirección de Enlace Internacional, este equipo funciona gracias a una comunicación permanente entre las autoridades de ambos países