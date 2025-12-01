Adelantan Sentencia de Ismael "El Mayo" Zambada en Nueva York

La Corte del Distrito Este de Nueva York adelantó la fecha para dictar sentencia contra Ismael "El Mayo" Zambada, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa.

Inicialmente, la audiencia estaba programada para el 13 de enero de 2026, pero documentos judiciales revelan que fue reprogramada para un día antes. La nueva cita será el 12 de enero de 2026 a las 10:00 de la mañana (hora de EE.UU.), en la sala ceremonial 2DN, ante el juez Brian M. Cogan.

El cambio se dio a conocer este 1 de diciembre, según reportes de El Universal.

ANTECEDENTES DEL CASO

"El Mayo" Zambada fue detenido en julio de 2025 al aterrizar en una avioneta en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El acusado, de 77 años, afirma que Guzmán López lo habría engañado para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo a las autoridades.

En agosto de 2025, Zambada se declaró culpable en una corte de Nueva York por diversos cargos relacionados con el tráfico de drogas, luego de que la fiscalía retirara la solicitud de pena de muerte.

Por su parte, este lunes, Guzmán López se declaró culpable en una corte de Illinois por delitos de narcotráfico y reconoció haber secuestrado a Zambada.