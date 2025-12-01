Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo", se declara culpable en Estados Unidos tras acuerdo

Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, se declaró culpable este lunes 1 de diciembre de los delitos de conspiración para el tráfico de drogas y delincuencia organizada ante una corte federal de Estados Unidos.

El cambio de postura ocurrió durante una audiencia iniciada hoy a las 13:30 horas, donde el acusado modificó su declaración inicial de no culpabilidad frente a la jueza Sharon Johnson Coleman.

Este reciente acuerdo alcanzado con el gobierno estadounidense podría llevarlo a una sentencia mínima de 10 años de prisión, con la posibilidad de ser liberado posteriormente. No obstante, la condena máxima contemplada por los cargos es cadena perpetua.

Guzmán López, conocido como "El Güero", "Moreno" o "Güero Moreno", permanece recluido en el Metropolitan Correctional Center (MCC) de Chicago, una prisión con capacidad para 409 internos donde se encuentran hombres y mujeres en régimen federal.

La audiencia había sido pospuesta en tres ocasiones, la más reciente el 10 de noviembre. Este movimiento lo convierte en el segundo hijo de "El Chapo" en aceptar su responsabilidad ante la justicia estadounidense, luego de que Ovidio Guzmán López, "El Ratón", hiciera lo propio en julio de 2025.

¿CUÁLES SON LOS CARGOS CONTRA JOAQUÍN GUZMÁN LÓPEZ?

A sus 39 años, enfrenta cinco cargos relacionados con narcotráfico, entre ellos crimen organizado y posesión de armas de fuego.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el 2 de abril de 2018 él y su hermano Ovidio fueron acusados por un gran jurado federal en el Distrito de Columbia por conspirar para traficar más de 5 kg de cocaína, 500 gramos de metanfetamina y una tonelada de marihuana.

Las autoridades señalan que los hermanos comenzaron en el negocio desde muy jóvenes tras heredar las conexiones criminales de su hermano fallecido, Edgar Guzmán López. También se les atribuye la compra de grandes cantidades de efedrina en Argentina y su contrabando hacia México para la producción de metanfetamina en laboratorios clandestinos.

PARTICIPACIÓN EN EL CÁRTEL DE SINALOA Y ACUSACIONES ADICIONALES

Guzmán López no solo acepta haber supervisado el tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia Estados Unidos.

También enfrenta señalamientos más delicados, ya que fuentes cercanas al caso indican que habría entregado a Ismael "El Mayo" Zambada García a las autoridades estadounidenses el 25 de julio de 2024, tras tenderle una trampa, secuestrarlo y enviarlo en una aeronave hacia Nuevo México, donde él mismo se entregó.

Especialistas legales consideran que este acuerdo representa un avance clave para el gobierno estadounidense en su misión de investigar y desmantelar la cúpula del Cártel de Sinaloa.

Con su declaración, Guzmán López se suma al proceso de cooperación iniciado por su hermano Ovidio, lo que podría traducirse en una reducción significativa de su sentencia.