Tiroteo en fiesta infantil en Stockton deja cuatro muertos, incluidos varios niños

Una tarde que debía ser de alegría y convivencia se convirtió en una escena de horror en Stockton, California. Un tiroteo dentro de un salón de fiestas, donde se celebraba una reunión infantil con más de un centenar de invitados, dejó cuatro personas sin vida, incluidos varios menores.

El ataque ocurrió el sábado 29 de noviembre, poco antes de las 6:00 de la tarde. La Policía de Stockton confirmó los hechos y medios estadounidenses como LA Times y NY Post retomaron los primeros avances de la investigación.

UN ATAQUE SORPRESIVO DENTRO DEL SALÓN

De acuerdo con las autoridades, el festejo transcurría con normalidad cuando un grupo armado irrumpió en el salón y abrió fuego contra los asistentes. Heather Brent, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de San Joaquín, señaló que las primeras líneas de investigación apuntan a que podría tratarse de un ataque dirigido.

Los disparos dejaron un saldo devastador: cuatro personas murieron en el lugar, todas por heridas de bala. Entre las víctimas había menores de edad y un joven padre de familia que acudió acompañado de su hija.

MENORES DE EDAD Y UN PADRE QUE PROTEGÍA A SU HIJA

Aunque la identidad de la mayoría de los fallecidos se mantiene bajo reserva por respeto a sus familias, se dio a conocer que sus edades oscilaban entre los 8 y 22 años.

Uno de ellos fue identificado como Susano Archuleta, de 21 años. El joven asistió a la celebración con su hija de 9 años y perdió la vida tras recibir un disparo en el cuello.

Emmanuel López, hermano de Susano, compartió para LA Times uno de los testimonios más desgarradores del caso. Contó que estuvo junto a él durante los disparos y lo sostuvo mientras su vida se apagaba. "Mi hermano murió en mis manos", relató.

La hija de Susano también fue herida por una bala perdida que impactó su cabeza. La menor fue trasladada a un hospital, donde permanece en estado crítico.

Las otras tres víctimas mortales fueron identificadas como niños de 8, 9 y 14 años, quienes acudían a la misma fiesta de cumpleaños.

¿CUÁNTAS PERSONAS PARTICIPARON EN EL ATAQUE?

Aunque los primeros reportes sugieren que podría haber sido un ataque dirigido, la Policía de Stockton no descarta la participación de varios agresores. Hasta ahora no hay personas detenidas y la investigación sigue abierta.

Las autoridades trabajan en conjunto con agencias locales y estatales para esclarecer el motivo del ataque y determinar cuántos responsables estuvieron involucrados.

ASÍ REACCIONARON LAS AUTORIDADES RESPECTO AL CASO

El vicealcalde de Stockton, Jason Lee, lamentó profundamente el ataque y expresó que la comunidad se encuentra en shock. "No se trata de política, se trata de personas. Se trata de niños, padres y toda una comunidad que intenta comprender algo que nunca debería haber sucedido", dijo.

Por su parte, la alcaldesa Christina Fugazi anunció una recompensa de 25,000 dólares a quien proporcione información que lleve al arresto y condena de los responsables.