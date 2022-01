Detienen a mujer por vacunar a menor sin autorización

Algunos padres continúan escépticos ante el hecho de vacunar a su hijos y debido a esto una mujer fue arrestada en Nueva York , ya que al parecer le aplicó la dosis del fármaco anticovid a un joven de 17 años que no contaba con el permiso de sus padres.

La detenida fue identificada como Laura Parker Russo, de 54 años de edad, quien inmunizó al menor de edad durante una campaña de vacunación correspondiente a jóvenes de ese rango de edad en la comunidad de Cliff en Long Island, Nueva York.

Luego de recibir el biológico el muchacho se comunicó con su madre para darle la noticia de que ya se le había aplicado la vacuna y esta de inmediato se comunicó a la policía para denunciar a la persona que aplicó la dosis sin consentimiento por escrito de sus padres.

Los agentes rápidamente ubicaron a la fémina para detenerla y además descubrieron que no solo el joven no tenía permiso de sus padres. la mujer tampoco estaba certificada para aplicar vacunas, por lo que ahora se le acusa de "ejercicio no autorizado de una profesión".

Ante tal situación Parker tendrá que presentarse ante un juez el próximo 21 de enero para responder por las acusaciones que se le imputan.

Desafortunadamente este no es un caso aislado en Estados Unidos, ya que en otras campañas llevadas a cabo en diferentes estados se han presentado casos similares como el de un menor de 13 años de edad, hijo de la señora Maribel Duarte, quien fue vacunado en Los Ángeles por lo que la madre acusó al personal médico de no considerar que el menor sufre de asma y de diferentes alergias. Según el jovencito dijo que se le ofreció una pizza si se aplicaba la vacuna.

Asimismo en Florida una mujer manifestó que su pequeño de 5 años fue vacunado contra la gripe en su escuela sin contar con una autorización por escrito de su parte por lo que acusó al personal médico de actuar sin acatar las normas.