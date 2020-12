Detienen a mujer por no portar cubrebocas en supermercado

Al no acatar las recomendaciones del empleado, los trabajadores de Walmart alertaron a las autoridades sobre la situación y al arribar el oficial se llevó detenida a la mujer al no considerarse por parte de las autoridades de Salud de Oregon un justificante alguna condición médica para no portar el cubrebocas.

Mientras esto ocurría el esposo de la mujer arrestada grababa todo en video, mismo que después publicara en redes sociales.

Ahora la fémina enfrenta cargos por traspaso criminal en segundo grado, mientras que su detención se justificó por agresión a los oficiales que le solicitaron retirarse del supermercado.