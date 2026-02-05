De Sonora para el Mundo: Carín León anuncia su Tour Norteamérica 2026

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Carín León arranca el 2026 con una de las apuestas más ambiciosas de su carrera. Tras consolidarse como uno de los máximos exponentes de la música mexicana a nivel internacional, el intérprete confirmó su Tour Norteamérica 2026, una gira que lo llevará por más de 20 ciudades de Estados Unidos y Canada.

Además, el cantante sonorense realizó un cambio de fondo en la forma en que se venderán los boletos.

CARÍN LEÓN ANUNCIA SU TOUR NORTEAMÉRICA 2026

A través de Billboard, Carín León este 5 de febrero hizo oficial su gira por Norteamérica este 2026, la cual estará encabezada por AEG Presents, una de las promotoras más importantes de la industria musical. Horas después, el propio artista amplió la información mediante su newsletter oficial, donde explicó que esta gira busca poner a sus seguidores en el centro del proceso.

La gira comenzará el 20 de mayo de 2026 en Hidalgo, Texas, con dos conciertos en el Payne Arena. A partir de ahí, Carín León visitará algunas de las ciudades más relevantes del circuito musical norteamericano, entre ellas Dallas, Houston, Atlanta, Nueva York, Orlando y Los Ángeles, además de otras sedes que conforman el calendario completo. El tour concluirá el 9 de octubre de 2026 en Portland, Oregon.

En entrevista con Billboard y a través de sus canales oficiales, Carín León compartió su entusiasmo por este nuevo recorrido:

“Volver a Estados Unidos y Canadá para reencontrarme con mi gente me tiene muy emocionado. Regreso con nuevas canciones, pero también con toda la historia, las emociones y el camino que hemos construido juntos durante estos años”.

PRESENTACIÓN HISTÓRICA EN LAS VEGAS

Uno de los momentos más destacados del Tour Norteamérica 2026 será la serie de conciertos que Carín León ofrecerá en el Sphere de Las Vegas, uno de los recintos más innovadores y tecnológicos del mundo. Inicialmente se anunciaron tres fechas, pero la alta demanda llevó a que se ampliara el número a siete presentaciones, varias de las cuales ya se encuentran agotadas.

Con ello, el cantante sonorense se convertirá en el primer artista latino en presentarse en el Sphere durante el mes de septiembre, un logro que ha sido subrayado por medios especializados y promotores de la industria como un paso clave para la música mexicana en escenarios de clase mundial.

¿CÓMO SERÁ LA VENTA DE BOLETOS DEL TOUR NORTEAMÉRICA 2026?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del anuncio es el nuevo esquema de venta de boletos, pensado para combatir la reventa y el uso de bots. De acuerdo con la información oficial, las entradas se venderán en distintas etapas:

Paquetes VIP y upgrades VIP : martes 10 de febrero, 10:00 a.m. (hora del este).

: martes 10 de febrero, 10:00 a.m. (hora del este). Preventa Spotify: miércoles 11 de febrero, 10:00 a.m. (hora del este).

miércoles 11 de febrero, 10:00 a.m. (hora del este). Preventa de recintos locales: jueves 12 de febrero, 10:00 a.m. (hora del este).

jueves 12 de febrero, 10:00 a.m. (hora del este). Cierre de preventas: 12 de febrero, 10:00 p.m. (hora del este).

12 de febrero, 10:00 p.m. (hora del este). Venta general: viernes 13 de febrero, 10:00 a.m. (hora del este).

Toda la información y el acceso oficial a los boletos estará disponible exclusivamente en www.carinleon.com.

PAQUETES VIP Y OPENSTAGE TICKET UNLOCKS

Los paquetes VIP, que serán limitados, incluyen beneficios como boletos en zona de piso con asientos reservados, mercancía exclusiva y acceso preferencial a experiencias seleccionadas. En el caso de los upgrades VIP, se contemplan extras como invitaciones al Compas Bar de Carín León, souvenirs conmemorativos y pases VIP laminados.

Además, el tour implementará el sistema Openstage Ticket Unlocks, que sustituye los códigos de preventa masivos por accesos personalizados y verificados. Según explicó el propio cantante, este método busca garantizar que los boletos lleguen primero a quienes realmente siguen su música, reduciendo la especulación y la reventa.

Con una presencia constante en las listas de Billboard y una agenda internacional en expansión, el Tour Norteamérica 2026 no solo confirma el crecimiento del artista, sino que también plantea un nuevo modelo de relación entre los conciertos y sus seguidores, colocando a los fans como prioridad absoluta.