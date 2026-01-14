Carín León encabeza Premio Lo Nuestro 2026 con 10 nominaciones

El cantante sonorense Carín León se colocó a la cabeza de las nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026, al obtener 10 menciones en la edición número 38 del galardón, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música latina actual.

De acuerdo con la lista oficial difundida por Univision, empresa organizadora del evento, el intérprete mexicano comparte el primer lugar en número de nominaciones con artistas de talla internacional como Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro, en una edición que reconoce lo mejor de la música latina del último año.

CARÍN LEÓN ENCABEZA PREMIO LO NUESTRO 2026

La ceremonia de entrega se llevará a cabo el 19 de febrero de 2026 en el Kaseya Center de Miami, y será transmitida en vivo por Univision y la plataforma ViX. El público podrá participar en la votación hasta el 26 de enero, a través del sitio oficial del premio, donde se elegirán a los ganadores de 44 categorías.

Bajo el lema "Honrando lo que somos", Premio Lo Nuestro 2026 busca resaltar la identidad cultural latina y la conexión con las raíces, un concepto que coincide con la propuesta musical de Carín León. El artista ha mantenido una base sólida en la música mexicana, al tiempo que ha ampliado su alcance internacional mediante colaboraciones y fusiones con distintos géneros.

Entre sus nominaciones más destacadas se encuentran las categorías generales de Artista Premio Lo Nuestro del Año, Canción del Año por "El Amor De Mi Herida" y Álbum del Año por "Palabra De To´s (Seca)". Además, compite en categorías de colaboración como Colaboración "Crossover" del Año por "Lost In Translation" junto a Kacey Musgraves, y La Mezcla Perfecta del Año por "El Vino De Tu Boca", en colaboración con Alejandro Sanz.

En el rubro de Música Mexicana, Carín León fue nominado como Artista Masculino del Año, Canción del Año nuevamente por "El Amor De Mi Herida", Álbum del Año por "Palabra De To´s (Seca)" y Colaboración del Año por "Si Tú Me Vieras" junto a Maluma. También figura en Canción del Año – Pop/Rock por su participación en la nueva versión de "Vivir Sin Aire" con Maná.

Con estas diez nominaciones, Carín León se confirma como uno de los pocos exponentes del regional mexicano capaces de competir simultáneamente en categorías generales, de música mexicana y de fusiones internacionales, reflejando el alcance y la evolución de su proyecto musical dentro del panorama latino.