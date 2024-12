¿Cuál es la predicción de Baba Vanga que tiene a todo el mundo en pánico?

Aunque falleció en 1996, las predicciones de Vangelia Pandeva Dimitrova, también llamada Baba Vanga, siguen teniendo impacto entre sus seguidores, especialmente cuando se revelan algunas que podrían estar ocurriendo en el presente. De acuerdo con los seguidores de esta enigmática mujer de renombre mundial y mística, el término de Occidente se aproximaría. Y eso no es todo: ya comenzó la primera etapa de ese suceso.

La herbolaria y clarividente búlgara ganó fama a lo largo de su vida debido a sus profecías en las montañas Kozhuh, las cuales traspasaron los límites hasta recorrer el mundo entero. Por lo tanto, desde su nacimiento, en 1911, se divulgaron sus pronósticos y muchos de estos aún están por descubrirse.

En un reciente estudio de las predicciones que hizo hace más de dos décadas, la mujer mencionó a un hombre que controlaría una amplia porción del planeta y que finalizaba definitivamente con el control de Occidente. Aunque no proporcionó nombres, hizo referencias precisas de qué nación asumiría la dirección. Y no, no son Estados Unidos los que son.

¿CUÁL FUE LA PREDICCIÓN DE BABA VANGA QUE TIENE A TODOS EN PÁNICO?

Antes de finalizar el año 2024, se descubrió que una clarividente señaló la existencia de una Tercera Guerra Mundial, que también se desarrollaría en Europa y concluiría con los gobiernos democráticos en ese lugar.

"En la primavera, un conflicto en el Este dará inicio a la Tercera Guerra Mundial".

Baba Vanga proclamó: "Un conflicto en el Este que aniquilará el Oeste".

Diversas personas interpretaron esto como la incursión de Rusia en Ucrania. Es crucial subrayar que la primavera se refiere al hemisferio norte, y el indicio que permitió entender que se refiere al 2025 es un evento reciente que desconcertó a los líderes estatales tras la anexión de territorios ucranianos desde 2022.

La reciente caída del régimen sirio, anticipada en los años 90, se relacionó directamente con el inicio de una situación más grave. Es verdad que el domingo 8 de diciembre de 2024, el régimen autoritario de Bashar al-Ásad concluyó tras una revuelta de insurgentes. Además del impacto que causó en el ámbito de la política internacional, los partidarios de la pitonisa búlgara afirmaron que fue una de sus perspectivas más acertadas, lo cual señalaría el comienzo de una guerra más amplia.

Dentro de las declaraciones de la vidente, resaltó que el líder del país más grande del mundo se convertiría en el nuevo "señor del mundo" y que Europa se transformaría en un "páramo". "Todo se descongelará, al igual que el hielo; únicamente uno permanecerá inalterable: la gloria de Rusia", concluyó.

Además de las afirmaciones y pronósticos realizados por Baba Vanga, que pertenecen a un grupo de creencias esotéricas, no existen evidencias científicas que sugieran que esto ocurrirá, aunque la realidad actual demuestre que las relaciones bilaterales entre Oriente y Occidente no son las óptimas.

Previo a su fallecimiento, dejó un legado de pronósticos que se extienden hasta el año 5079 (año en el que ella pensó que la humanidad acabaría tal como la conocemos). Se considera que predijo la disolución de la Unión Soviética, el fallecimiento de Joseph Stalin, el derrumbe de las Torres Gemelas y el desastre de Chernóbil.