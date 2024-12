Conoce el top de los mejores animes del 2024

El año está a punto de terminar y es el momento perfecto para poder recopilar cuáles fueron los mejores animes de la temporada, destacando animes de acción que mantuvieron a los espectadores semana a semana.

TOP 5 MEJORES ANIMES DEL 2024

5 Kimetsu no Yaiba

El anime más reciente no tuvo el mejor de sus arcos en su cuarta temporada; sin embargo, el desenlace de esta ha sido uno de los más contundentes del año debido a una animación sobresaliente y una representación teatral para el recuerdo. Una serie que se alista para su apasionante final en televisión y que nos proporcionó un gran baile final en la televisión. Disponible en Netflix y Crunchyroll.

4 Dragon Ball Daima

Podría no haber sido el anime más destacado de la temporada, y podríamos discutir si incluir a algún otro que tenga más repercusión entre los 10 mejores del año, pero la última obra en la que Akira Toriyama ha colaborado merecía ser resaltada. No es el "Dragon Ball" que recordamos, pero por instantes nos transporta al pasado, un anime divertido que está aportando una narrativa significativa, aclarando y modificando algunos aspectos que pensábamos conocer, y presentándonos una faceta de Goku y su equipo que hacía tiempo que no veíamos. Ubicado en Netflix y Crunchyroll.

3 My Hero Academia

La séptima temporada de "Boku no Hero" nos proporcionaba todo lo que requeríamos de la obra de Kohei Horikoshi, un anime que se aproxima a un desenlace que veremos en la octava temporada y que puso toda la carne en el asador con algunos de los instantes más contundentes de 2024 en el universo de la animación de Japón. Ubicado en Crunchyroll.

2 Kaiju No. 8

Uno de los shonens más apremiantes de 2024 finalmente cumplió con las expectativas. Con un personaje principal de una edad más allá de lo habitual en el género, nos permite establecer una rápida conexión con él y observar cómo se desenvuelve un problema que podría convertirse en una de las claves para la protección de la humanidad y su sueño de niñez. Ubicado en Crunchyroll.

1 Dan Da Dan

Bendita locura, la versión animada de la obra de Yukinobu Tatsu nos ha brindado doce capítulos de verdadero caos con una animación de escándalo y todo el encanto de uno de los animes más estilosos que se puedan recordar. Alienígenas, apariciones y un matiz de miedo paranormal que te cautiva desde el primer momento y tiene un gran potencial en una segunda temporada que se espera para 2025. Se encuentra accesible en Crunchyroll y Netflix.