¡Dragon Ball regresa! Esto es lo que se sabe

Con la emisión del anime de Dragon Ball Daima, que ha obtenido un gran reconocimiento por parte de la audiencia, la tramade los super saiyans persisten en el manga. Por supuesto, un poco. Toyotaro recupera, más o menos, desde el lugar donde Akira Toriyama lo dejó, aunque de forma particularmente relevante a través de un One-Shot que se publicará en el cuarto número de V-JUMP de 2025.

¿QUÉ ES UN ONE-SHOT?

En primer lugar, el uso del formato One-Shot en el manga hace referencia al formato de relatos autoconclusivos. En otras palabras, el estudiante de Toriyama no seguirá con la serie mensual y el rol de Dragon Ball Super, sin embargo, narrará una nueva trama que se lanzará el 20 de febrero de 2025 y estará enfocada (de acuerdo con lo presentado) en los intrépidos Saiyaman X-1 y Saiyaman X-2. Bueno, siendo justos, en Trunks y Goten respectivamente.

¿CÓMO SE ANUNCIÓ?

El anuncio tuvo lugar durante el panel dedicado al nuevo proyecto de cartas coleccionables, videojuegos y novedades de la Dragon Ball Super Divers, durante el evento de la JUMP Fiesta. Un panel que puedes ver a continuación, con el anuncio dado a partir del minuto 29 y sin más pistas que su fecha y los tres personajes principales: Saiyaman X-1, Saiyaman X-2 y el divino Clean God, el moderno superhéroe que fascina a los jóvenes del Mundo Dragón.

A partir de este punto, es importante aclarar: tanto Clean God como la existencia de superhéroes de Goten y Trunks son parte del patrimonio directo de Akira Toriyama. Alrededor de dos años atrás, se inició un arco de estos personajes en el manga, que funcionó como un anticipo de la versión en papel de Dragon Ball Super: Super Hero por Toyotaro ilustrado. Salvaguardando en diversas facetas tanto las predilecciones por los mangas tradicionales del padre de Goku y Arale como el espíritu de los inicios de la saga de Majin Bu en Dragon Ball.

Actualmente, no se sabe cuánto durará este One Shot o si los sucesos ocurrirán después del capítulo final del manga de Dragon Ball Super o en un intervalo de tiempo durante la saga de los Superhéroes. Lo que tenemos claro es que existe un intervalo oficial de un año entre el cierre inicial de la obra y los sucesos más recientes presentados. No obstante, es importante tener en cuenta que, debido a su carácter autoconclusivo, se tratará de una historia específica.

¿SE RETOMARÁ EL CANON DE DRAGON BALL SUPER?

Toyotaro se siente listo para continuar con las aventuras de Goku, Gohan y otros personajes, y lo cierto es que este One-Shot representará una forma muy atractiva de apreciar lo que puede brindar a los seguidores sin la asistencia de Toriyama. En cualquier caso, llegamos a la misma conclusión: tendremos Dragon Ball durante un largo periodo. Y eso es beneficioso.