Condenan a exjugador de la NFL a 14 años de prisión por violación

El exjugador de la NFL Kellen Winslow II, fue sentenciado a 14 años de prisión por múltiples violaciones y otros delitos sexuales contra cinco mujeres en el sur de California, incluida una que no tenía hogar cuando la atacó en 2018.

Bowman los llamó crímenes "descarados". Señaló que Winslow continuó atacando a las mujeres incluso después de su primer arresto. Realizó un acto lascivo frente a una mujer de 77 años en un gimnasio mientras ocultaba su pulsera de control GPS en el tobillo.

"La vulnerabilidad de las víctimas no fue un accidente", dijo Bowman. "Era el tipo de víctima que buscaste tú mismo porque sentías que tal vez no denunciarían el crimen o no serían consideradas creíbles por los miembros del jurado".

La sentencia de 14 años fue la máxima permitida bajo un acuerdo de culpabilidad. Fue declarado culpable de violación forzada, violación de una persona inconsciente, agresión con la intención de cometer una violación, exposición indecente y conducta lasciva en público.

Cuatro de las mujeres dieron declaraciones incluida una víctima que hizo que el fiscal leyera las suyas. Todos describieron el sufrimiento durante años después de sus ataques de miedo y trauma emocional.