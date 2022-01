Animales de compañía son legalmente parte de la familia en España

Se trata de una triple reforma al Código Civil, a la Ley Hipotecaria y a la Ley de Enjuiciamiento Civil, que contó con el aval del Congreso de Diputados el 2 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 16 del mismo mes.

Y es que, de acuerdo con la nueva normatividad, los animales deben dejar de ser considerados "cosas", como establecía el Código Civil, y tratarlos como "seres vivos dotados de sensibilidad".

En ella se regula la tenencia de los animales de compañía, en casos de separación o divorcio; además, establece que no podrán ser objeto de embargo ni de hipoteca, así como no ser abandonadas, no causarles sufrimiento y tampoco usarlos como herramienta en de violencia de género y o disponerse de ellas por testamento.

La iniciativa fue presentada en el Congreso por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y entre otras propuestas; sin embargo, fue impulsada desde el 2015, por el Observatorio Justicia y Defensa Animal, reformas que se suman a la ola de cambios legislativos en Europa para descosificar a los animales.

El propietario de un animal de compañía debe ejercer sus derechos sobre él, pero también cuidarles y respetarles, a fin de salvaguardar su bienestar.

Los casos de custodia, así como manutención y otros aspectos, deberán ser dirimidos ante un juez de la materia.