Abandonan a su hijita en una isla desierta por desobediente

Desesperados porque su hija de 13 años no quería ir a la escuela y se pasaba todo el día encerrada en su cuarto, sin hacer nada y sin responsabilidades, unos padres optaron por darle una lección.

Lo que el matrimonio pretendía, era que la menor aprendiera sobre las dificultades a las que podría enfrentarse en la vida, pues al parecer, la adolescente solo quería estar encerrada en su habitación, sin hacer nada, ya que recientemente había abandonado la escuela.

La pereza de la menor hizo que sus padres tomaran la decisión de llevarla a la isla, acompañada de un experto en supervivencia, pero dos días después fue rescatada por unos pescadores, quienes llamaron a la Policía.

Cuando llegaron las autoridades, la pequeña argumentó que no podía soportar lo que sus padres le habían hecho. "Realmente no puedo con esto; me obligaron a sobrevivir en una solitaria isla, pero solamente tengo agua y galletas".