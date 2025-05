Shakira llega con "Las Mujeres No Lloran" a Hermosillo; esta es la fecha y preventa de los boletos

Shakira prepara un espectáculo de primer nivel para los hermosillenses, pues traerá su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" a Hermosillo, Sonora, según confirmó la cuenta oficial de Instagram de Ocesa.

El concierto de Shakira promete ser una noche inolvidable, donde los asistentes podrán disfrutar de los grandes éxitos de la cantante colombiana, como "La Loba", así como de los temas de su más reciente producción. La energía, el ritmo y el sabor latino se harán presentes en un espectáculo que sin duda quedará en la memoria de todos.

¿CUÁNDO ES LA PREVENTA DE BOLETOS PARA EL CONCIERTO DE SHAKIRA EN HERMOSILLO?

Los boletos para el concierto de Shakira en Hermosillo estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes Banamex a partir del 9 de abril a través de www.eticket.mx.

Para el público en general, la venta comenzará el 10 de abril. Se espera una alta demanda, por lo que se recomienda a los interesados estar atentos para asegurar su lugar en este evento tan esperado.

SHAKIRA VUELVE POR SEGUNDA OCASIÓN A TIERRAS SONORENSES

Este regreso de Shakira a Hermosillo trae consigo muchos recuerdos. La artista ya se había presentado en la ciudad del sol el 28 de julio de 2011, durante su gira "The Sun Comes Out World Tour". Aquel concierto también tuvo lugar en el Estadio Héroe de Nacozari, con capacidad para más de 21 mil espectadores.

En esa visita, Shakira protagonizó un momento inolvidable al participar en una carrera de burros organizada antes del concierto, donde sorprendió a todos al resultar ganadora. Esta divertida anécdota se mantiene viva en la memoria de sus fans sonorenses, quienes ahora esperan con entusiasmo volver a vivir una noche mágica junto a ella.