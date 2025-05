¿Quién es el "Manos Puercas", de Hermosillo que sale en serie documental de Netflix?

En el corazón de Hermosillo, Sonora, entre los bulliciosos cruces del bulevar Enrique Mazón López y la calle Dr. Ignacio Mendívil Gutiérrez, se encuentra uno de los personajes más queridos y emblemáticos de la gastronomía callejera.

¿QUIÉN ES "EL MANOS PUERCAS"?

Carlos Enrique Garibay, mejor conocido como "El Manos Puercas", es un carismático vendedor de hot dogs, que se ha ganado el corazón y el apetito de miles de sonorenses y cuenta con más de 17 años de experiencia en este emprendimiento.

El apodo de "Manos Puercas" podría sonar desconcertante al principio, pero guarda una simpática anécdota detrás: en los primeros días de su negocio, una niña se negó a comer un hot dog alegando que el señor tenía "las manos puercas".

"Cuando yo empecé a vender, llegaban diferentes tipos de clientes y en esa ocasión llegó un señor con una niña, el señor le dijo ´andele mija, cómete un hot dog´, ´no papá´ le dijo y creo que se enfadó de tanto que le estuviera insistiendo que dijo ´no papá, no voy a comer hot dog, porque el señor tiene las manos puercas´, si 'deporsi' me enojaba que vendía 4 hot dogs, ahora que me dijeran manos puercas", recordó entre risas.

Aunque al principio Carlos Enrique se sintió afectado, terminó abrazando el apodo, que hoy representa mucho más que una simple broma; simboliza esfuerzo, constancia y pasión por lo que hace.

Con el impulso de su esposa y un pequeño préstamo de 10 mil pesos, Carlos arrancó su negocio que con la perseverancia y el amor con que atiende a cada cliente lo llevaron a convertirse en una referencia obligada para quienes buscan auténticos sabores callejeros en Hermosillo.

Su especialidad, el famoso hot dog "flammy", es un verdadero homenaje al antojo sonorense, y su popularidad en la capital de Sonora se refleja en las largas filas que, día tras día, se forman frente a su carreta.

APARICIÓN EN LA MINISERIE DOCUMENTAL "SANTAS GARNACHAS" DE NETFLIX

El pasado miércoles 2 de abril, Netflix estrenó la mini serie documental "Santas Garnachas", dedicada a explorar los antojitos más emblemáticos de México. En el episodio titulado "Santificado sea tu antojo", el catador de garnachas Andrés "Peluche" Torres llega a Hermosillo para descubrir los sabores que conquistan paladares.

Entre las joyas gastronómicas del capítulo, destaca la visita a "El Manos Puercas", donde Carlos Enrique comparte su emotiva historia de esfuerzo y resiliencia mientras prepara su célebre hot dog "flammy".

También aparecen otros íconos locales como los legendarios tacos de La Meche y El Diputado, haciendo de este episodio un recorrido imperdible para los amantes de la auténtica comida callejera mexicana. ¿Y tú, ya has probado el sabor que ha puesto a Hermosillo en el mapa gastronómico?