Hermosillo se viste de gala: Steve Wozniak llega para el Foro de Energía Solar 2025

En octubre se llevará a cabo el Cuarto Foro Mundial de Energía Solar 2025. Esta vez se realizará en Hermosillo y contará con la presencia de grandes figuras. Asó lo informaba en una conferencia de prensa el presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Una de las presencias más esperadas para este evento es la de Steve Wozniak cofundador de Apple y creador de la primera computadora de la marca. En esta nota, te contaremos todos los detales de este foro, para que no te lo pierdas.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL FORO DE ENERGIA SOLAR EN HERMOSILLO?

El Cuarto Foro Mundial de Energía Solar 2025 tendrá lugar los días 15 y 16 de octubre en Villa Toscana, Hermosillo. Entre las participaciones más esperadas para este evento que se encuentra la de Steve Wozniak, cofundador de Apple, quien será el encargado de brindar una conferencista magistral.

Quien también brindará una conferencia es Carlos Moreno, creador del concepto de la "Ciudad de 15 Minutos", y, además, se estrenará el Climathon, un reto de innovación en el que más de 70 estudiantes propondrán soluciones frente al cambio climático.

Del evento participarán más de 2 mil personas y varios expertos de distintos países, como Estados Unidos, Canadá, España, Alemania y Francia, quienes compartirán experiencias y avances en innovación energética y sustentabilidad urbana.

Para participar del Foro Mundial de Energía Solar 2025 te puedes registrar en la página: https://foroenergiahmo.com.

¿QUIÉN ES STEVE WOZNIAK?

Wozniak es un ingeniero en computadoras, programador, filántropo y emprendedor tecnológico estadounidense. Es cofundador de Apple y entre sus primeras contribuciones a la compañía está el diseño del modelo Apple II, considerado como el primer ordenador de consumo masivo.

A través de su trabajo en Apple en las décadas de 1970 y 1980, tanto él como Steve Jobs, cofundadores de la empresa, fueron ampliamente reconocidos como dos destacados pioneros de la revolución de las computadoras personales.

Aunque Wozniak dejó la empresa y se centró en otros negocios y empresas filantrópicas a lo largo de su carrera, continúa siendo accionista de Apple. Su presencia es una de las más esperadas en el Foro Mundial de Energía Solar 2025, por su basta experiencia y conocimientos.