Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 22 de agosto; se pronostica lluvia para este viernes

Se espera que durante los próximos días se sigan originando precipitaciones en la región, debido a la permanencia del monzón en el noroeste del país

Ago. 22, 2025
Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas ante lluvias como resguardarse en un lugar seguro y evitar transitar encharcamientos

La ciudad de Hermosillo tendrá un día parcialmente nublado y con un 50% de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 39°C y una mínima de 28°C, manteniendo un ambiente muy caluroso durante este viernes.

Para este 22 de agosto, se espera una sensación térmica de 43 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 05:56 y el atardecer será a las 18:56, brindando un total de 13 horas y 1 minuto de luz solar.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 44 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, representando un riesgo para la salud.

El viento llegará a una velocidad de hasta 46 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 46, considerada como "Moderada", lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos del monzón mexicano, en combinación con la inestabilidad atmosférica, ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm).

Además, durante esta semana se esperan tardes muy calurosas, con temperaturas que podrían alcanzar entre 43 y 45 grados a la sombra en la región central, noreste y zona costera del estado de Sonora.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 22 DE AGOSTO

Por la mañana

  • Temperatura: 29°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 37°C
  • Cielo: Lluvia débil
  • Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 35°C
  • Cielo: Parcialmente nublado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del sábado 23 de agosto

  • Temperatura: 29°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

  • Beber abundantes líquidos.
  • Evitar exposiciones prolongadas al sol.
  • Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda:

  • No permanecer a la intemperie.
  • Buscar refugio seguro.
  • Evitar cruzar ríos, arroyos y zonas con encharcamientos.
  • En caso de emergencia, se debe llamar al 9-1-1.
