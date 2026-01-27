Fiestas de la Candelaria: Esta es la cartelera de eventos musicales en Villa de Seris

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Desde 1954, las Fiestas de la Candelaria en Villa de Seris se han consolidado como una de las tradiciones más representativas de la capital del estado, convirtiéndose en un símbolo de identidad, fe y convivencia comunitaria.

A lo largo de más de siete décadas, esta celebración ha sabido preservar su esencia religiosa mientras se adapta al paso del tiempo, fortaleciendo el vínculo entre los habitantes del barrio y quienes lo visitan año con año.

Cada edición reúne la profunda devoción que se vive en la Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria con una concurrida feria popular organizada en honor a la imagen que da nombre al templo.

Con el paso del tiempo, el evento ha evolucionado hasta transformarse en una manifestación colectiva donde la fe, la cultura y la alegría se expresan de manera auténtica y cercana.

Más allá del acto religioso, la plaza principal de Villa de Seris se convierte en un gran escenario festivo que atrae a familias completas y visitantes de distintos puntos de la ciudad.

ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA

Juegos mecánicos, puestos de comida tradicional y una atractiva cartelera musical dan vida al llamado barrio mágico, creando un ambiente ideal para la convivencia y el disfrute popular.

Este año, las Fiestas de la Candelaria se llevarán a cabo los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero, en la plaza de Villa de Seris. El arranque de la feria popular será el sábado 31 de enero, con un gran concierto musical que promete una velada inolvidable.

El escenario contará con la participación de reconocidas agrupaciones que pondrán a bailar a los asistentes:

Tirikumbia

Camila Pacheco

Orquesta Renovación

Rivales de San Pedro

Dinastía Morales

Conjunto La Kuadra

Conjunto Nueva Ilusión

De acuerdo con lo compartido recientemente en redes sociales, los grupos ya se encuentran en ensayos y preparativos para ofrecer un gran baile y un espectáculo de calidad.

TRADICIONES GASTRONÓMICAS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Uno de los principales atractivos gastronómicos de esta festividad son los tradicionales tamales, cuya preparación comienza varios días antes del inicio de las fiestas.

Mujeres del barrio se organizan para atender la alta demanda que se espera durante la celebración, manteniendo viva una tradición que se transmite de generación en generación.

Además, los visitantes podrán disfrutar de otros antojitos típicos como chimichangas, tostadas y diversos platillos regionales. Todo lo recaudado durante la vendimia de comida será destinado al mantenimiento de la parroquia.

Las Fiestas de la Candelaria continúan siendo un punto de encuentro donde la fe, la música y la gastronomía se entrelazan, reafirmando a Villa de Seris como un referente cultural lleno de tradiciones en Hermosillo.