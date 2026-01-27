  • 24° C
Clima en Hermosillo hoy 27 de enero; se espera temperatura mínima por debajo de los 10°C

Durante esta semana, se podrá registrar un incremento en el termómetro, ocasionando tardes aún más cálidas en gran parte del territorio sonorense

Ene. 27, 2026
La ciudad de Hermosillo tendrá un martes parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 24°C y una mínima de 9°C, registrando un ambiente fresco para este día y cálido por la tarde de hoy.

Para hoy 27 de enero, se espera una sensación térmica de 25 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:15 y el atardecer será a las 17:58, brindando un total de 10 horas y 42 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 25 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 38, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), la masa de aire ártico asociada al frente frío continuará generando un ambiente gélido a muy frío (-10°C a 0) sobre la región serrana de Sonora durante la madrugada y noche de la primera mitad de la semana.

Además, la corriente en chorro subtropical generará cielos parcialmente nublados sin probabilidad de lluvias durante los próximos 7 días; se espera que durante la segunda mitad de la semana se registre un incremento en las temperaturas, dejando tardes más cálidas en el centro y sur.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 27 DE ENERO

Por la mañana

  • Temperatura: 10°C
  • Cielo: Nubes y claros
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 23°C
  • Cielo: Nubes y claros
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 14°C
  • Cielo: Nublado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del miércoles 28 de enero

  • Temperatura: 11°C
  • Cielo: Parcialmente nublado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones:

  1. Abrigarse adecuadamente, cubriendo cabeza, manos y pies.
  2. Evitar cambios bruscos de temperatura.
  3. Consumir alimentos ricos en vitamina C y mantenerse hidratado.
  4. No usar anafres, braseros o carbón dentro de espacios cerrados.
  5. Mantener ventilación adecuada si se usan calentadores.
  6. Revisar que estufas y calentadores estén en buen estado.
  7. Apagar calentadores antes de dormir o salir de casa.
  8. Instalar detectores de monóxido de carbono si es posible.
  9. Poner especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas enfermas.
  10. No automedicarse; acudir al centro de salud ante síntomas respiratorios.
Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


