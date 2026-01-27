Clima en Hermosillo hoy 27 de enero; se espera temperatura mínima por debajo de los 10°C

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La ciudad de Hermosillo tendrá un martes parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 24°C y una mínima de 9°C, registrando un ambiente fresco para este día y cálido por la tarde de hoy.

Para hoy 27 de enero, se espera una sensación térmica de 25 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:15 y el atardecer será a las 17:58, brindando un total de 10 horas y 42 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 25 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 38, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), la masa de aire ártico asociada al frente frío continuará generando un ambiente gélido a muy frío (-10°C a 0) sobre la región serrana de Sonora durante la madrugada y noche de la primera mitad de la semana.

Además, la corriente en chorro subtropical generará cielos parcialmente nublados sin probabilidad de lluvias durante los próximos 7 días; se espera que durante la segunda mitad de la semana se registre un incremento en las temperaturas, dejando tardes más cálidas en el centro y sur.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 27 DE ENERO

Por la mañana

Temperatura: 10°C

Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 23°C

Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 14°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del miércoles 28 de enero

Temperatura: 11°C

Cielo: Parcialmente nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones: