Clima en Hermosillo hoy 25 de enero; continuará lluvia este domingo en la capital sonorense

La ciudad de Hermosillo tendrá un domingo parcialmente nublado y 60 por ciento de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 20°C y una mínima de 11°C, registrando un ambiente fresco para este día y cálido por la tarde de hoy.
Para hoy 25 de enero, se espera una sensación térmica de 20 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:15 y el atardecer será a las 17:56, brindando un total de 10 horas y 40 minutos de luz solar.
El viento llegará a una velocidad de hasta 19 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 37, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.
De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), durante el fin de semana, la tercera tormenta invernal, un río atmosférico, el frente frío (núm. 31) y su masa de aire ártico ocasionarán condiciones invernales sobre el noroeste del país.
Asimismo, se prevé que ocasione un notorio descenso de temperaturas, rachas de viento fuertes (65 kilómetros por hora) así como chubascos puntuales sobre la región del norte y noreste de Sonora.
Además, se pronostican lluvias puntuales fuertes sobre municipios del norte, centro, este y parte del sur; se mantendrán amaneceres gélidos y posible caída de nieve y aguanieve en la zona serrana del Estado.
CLIMA EN HERMOSILLO HOY 25 DE ENERO
Por la mañana
- Temperatura: 12°C
- Cielo: Lluvia débil
- Probabilidad de lluvia: 40 por ciento
A mediodía
- Temperatura: 20°C
- Cielo: Soleado
- Probabilidad de lluvia: 30 por ciento
Durante la noche
- Temperatura: 12°C
- Cielo: Despejado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
En la madrugada del lunes 26 de enero
- Temperatura: 12°C
- Cielo: Lluvia débil
- Probabilidad de lluvia: 30 por ciento
RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO
Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones:
- Abrigarse adecuadamente, cubriendo cabeza, manos y pies.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- Consumir alimentos ricos en vitamina C y mantenerse hidratado.
- No usar anafres, braseros o carbón dentro de espacios cerrados.
- Mantener ventilación adecuada si se usan calentadores.
- Revisar que estufas y calentadores estén en buen estado.
- Apagar calentadores antes de dormir o salir de casa.
- Instalar detectores de monóxido de carbono si es posible.
- Poner especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas enfermas.
- No automedicarse; acudir al centro de salud ante síntomas respiratorios.