Finanzas

Precio del dólar hoy viernes 3 de octubre de 2025: Peso mexicano cierra la semana con retroceso

La moneda nacional cerró la semana con un nuevo retroceso frente al dólar, afectado por la fortaleza global de la divisa estadounidense

Oct. 03, 2025
Precio del dólar hoy viernes 3 de octubre de 2025: Peso mexicano cierra la semana con retroceso

Este viernes 3 de octubre de 2025, el precio del dólar en México se ubica en 18.40 pesos por billete verde en promedio, mientras que el peso mexicano enfrenta un nuevo retroceso frente a la moneda estadounidense.

A pesar de que la calificadora Fitch Ratings elevó la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex), la recuperación del peso no fue posible, ya que el repunte del dólar se presentó a nivel global.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el dólar cerró el jueves 2 de octubre en 18.4252 pesos, según el promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, al final de la jornada, el tipo de cambio interbancario se ubicó en 18.43 pesos por divisa estadounidense.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este viernes 3 de octubre es de 18.4843 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio para pagar obligaciones en moneda extranjera quedó en 18.3477 pesos por unidad, ambos determinados por Banxico.

El FIX se establece cada día hábil bancario con base en el promedio de cotizaciones del mercado mayorista y se da a conocer al mediodía del día anterior.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 3 DE octubre

Así se encuentra el tipo de cambio en ventanilla en algunos de los principales bancos del país:

  • Afirme: Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.90 | Venta: 18.94 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.57 | Venta: 18.71 pesos
  • Banorte: Compra: 17.15 | Venta: 18.75 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.85 | Venta: 18.87 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.30 | Venta: 19.20 pesos

Es importante usuarios que el precio del dólar puede variar a lo largo del día, dependiendo de los movimientos del mercado y de cada institución bancaria, por lo que la cotización final podría ser distinta al momento de acudir a ventanilla.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

