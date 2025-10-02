  • 24° C
Finanzas

Aguinaldo libre de impuestos: Esta es la propuesta que impulsan en la Cámara de Diputados

Se proyecta que el costo de esta renuncia recaudatoria podría alcanzar más de 45 mil millones por todos los trabajadores con esta prestación de ley

Oct. 02, 2025
El aguinaldo, una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores en México, se colocó en el centro del debate legislativo recientemente en la Cámara de Diputados, donde se discutieron propuestas para que esta gratificación quede libre de impuestos.

Tanto el Partido Acción Nacional (PAN) como Movimiento Ciudadano presentaron iniciativas encaminadas a excluir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) del aguinaldo que reciben los empleados del sector público y privado.

Según los legisladores, la actual retención impacta de manera más severa a los trabajadores con menores ingresos y profundiza desigualdades económicas y de género.

¿DE QUÉ TRATA LA PROPUESTA DEL AGUINALDO LIBRE DE IMPUESTOS?

La bancada del PAN planteó modificaciones a diversos ordenamientos: el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el 42 Bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los artículos 93 y 96 de la Ley del ISR.

Su objetivo es que el aguinaldo no esté sujeto a retenciones fiscales de ningún tipo. "El trabajo y el esfuerzo se premian, no se castigan con impuestos", señalaron en su exposición de motivos, donde destacaron que esta reforma sería un acto de justicia laboral.

De acuerdo con las proyecciones, el costo de esta renuncia recaudatoria rondaría los 20 mil millones de pesos anuales solo entre los trabajadores formales inscritos en el IMSS y el ISSSTE, y podría alcanzar más de 45 mil millones si se incluye a toda la población con derecho a aguinaldo.

Sin embargo, los diputados del PAN sostienen que este gasto fiscal sería compensado por un mayor consumo en la temporada decembrina, lo que fortalecería la recaudación del IVA y dinamizaría la economía interna.

Por su parte, Movimiento Ciudadano, a través del diputado Jorge Alfredo Lozoya Santillán, propuso una reforma al artículo 93 de la Ley del ISR para que el aguinaldo quede totalmente exento, sin ningún límite.

BENEFICIO PARA MILLONES DE TRABAJADORES EN MÉXICO

Lozoya argumentó que esta prestación no puede considerarse un ingreso ordinario, sino un derecho extraordinario que ayuda a millones de familias a solventar los gastos de fin de año.

Actualmente, solo está libre de impuestos el equivalente a 30 días de salario mínimo; cualquier excedente se grava, lo cual calificó como un "contrasentido".

Ambas propuestas fueron turnadas a comisiones para su análisis, con la expectativa de que se discutan en las próximas sesiones.

Los legisladores enfatizaron que entregar el aguinaldo completo, sin descuentos por ISR, no solo representa un beneficio directo para las familias trabajadoras, sino también un paso hacia la justicia social y una medida con potencial de fortalecer el mercado interno.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


